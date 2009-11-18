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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Франция - Ирландия
Франция - Ирландия: обзор матча 18 ноября 2009
Франция
18.11.2009, среда, 23:00
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, Финал
1 : 1
Первый матч – 1 : 0
Завершен
Ирландия
103'
В. Галлас
33'
Р. Кин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Франция - Ирландия
106'
Замена
️️️️
Л. Лоуренс
105'
Желтая карточка
Д. Дафф
ГОЛ! 1:1!
В. Галлас
103'
Замена
️️️️
Й. Гуркюфф
Желтая карточка
А. Диарра
Замена
️️️️
Д. О'Ши
Замена
️️️️
Г. Уилэн
Желтая карточка
К. Килбейн
Замена
️️️️
А. Жиньяк
ГОЛ! 0:1!
Р. Кин
Замена
️️️️
Ж. Эскюде
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Франция
1
Уго Льорис
ВР
3
Патрис Эвра
ЛЗ
4
Жюльен Эскюде
ЦЗ
5
Вильям Галлас
ЦЗ
19
Бакари Санья
ПЗ
8
Йоанн Гуркюфф
ЦП
18
Алу Диарра
ЦП
6
Лассана Диарра
ЦП
12
Тьерри Анри
ЛФ
10
Андре-Пьер Жиньяк
ЦФ
21
Николя Анелька
ЦФ
Главный тренер
Раймон Доменек
Ирландия
16
Шей Гивен
ВР
3
Кевин Килбейн
ЛЗ
5
Ричард Данн
ЦЗ
4
Джон О'Ши
ЦЗ
7
Лиам Лоуренс
ЛП
6
Гленн Уилэн
ЦП
8
Кейт Эндрюс
ЦП
11
Дэмьен Дафф
ПП
13
Кевин Дойл
ЦФ
10
Робби Кин
ЦФ
Главный тренер
Джованни Трапаттони
4-3-3
1
Льорис
3
Эвра
4
Эскюде
5
Галлас
19
Санья
8
Гуркюфф
18
Диарра
6
Диарра
12
Анри
21
Анелька
10
Жиньяк
3-4-2
16
Гивен
5
Данн
4
О'Ши
3
Килбейн
11
Дафф
6
Уилэн
8
Эндрюс
7
Лоуренс
10
Кин
13
Дойл
Остались в запасе
Франция
Ирландия
Главный тренер
Раймон Доменек
Главный тренер
Джованни Трапаттони
Главный тренер
Раймон Доменек
Главный тренер
Джованни Трапаттони
Статистика матча Франция - Ирландия
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Франция
Лига наций, 5 тур
Италия
- : -
12.11.2026
Франция
Лига наций, 4 тур
Франция
4 : 1
05.10.2026
Бельгия
Лига наций, 3 тур
Франция
1 : 1
02.10.2026
Италия
Лига наций, 2 тур
Бельгия
0 : 1
28.09.2026
Франция
Лига наций, 1 тур
Турция
0 : 1
25.09.2026
Франция
Чемпионат мира, Матч за 3-е место
Франция
4 : 6
19.07.2026
Англия
Ирландия
Лига наций, 5 тур
Австрия
- : -
14.11.2026
Ирландия
Лига наций, 4 тур
Ирландия
1 : 1
04.10.2026
Израиль
Лига наций, 3 тур
Ирландия
2 : 2
01.10.2026
Австрия
Лига наций, 2 тур
Израиль
0 : 3
27.09.2026
Ирландия
Лига наций, 1 тур
Косово
1 : 0
24.09.2026
Ирландия
Товарищеские матчи. Сборные
Канада
1 : 1
06.06.2026
Ирландия
Информация о матче
Главный судья:
Мартин Ханссон
(Хольмсё)
Помощники судьи:
Штефан Виттберг (Швеция)
Фредерик Нильссон (Швеция)
Стадион:
Стад де Франс
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