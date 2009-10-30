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сентябрь 2009
октябрь 2009
Россия. Премьер-лига 2009, 27 тур
ЦСКА
1 : 0
Ахмат
Матч завершен
Рубин
4 : 1
Крылья Советов
Матч завершен
Леон Сатурн
1 : 0
Химки
Матч завершен
Германия. Бундеслига (2009/2010), 11 тур
Боруссия Д
2 : 0
Герта
Матч завершен
Чемпионат России. Молодежное первенство 2009, 27 тур
1 : 1
Зенит (мол)
Матч завершен
Динамо (мол)
3 : 1
Амкар (мол)
Матч завершен
Чемпионат Англии. Чемпион-Лига (2009/2010), 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 2
Лестер
Матч завершен
Чемпионат Голландии (2009/2010), 12 тур
Венло
1 : 1
НАК Бреда
Матч завершен
Чемпионат Португалии (2009/2010), 9 тур
Порту
1 : 1
Белененсеш
Матч завершен