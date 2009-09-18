Все матчи Онлайн Завершенные Важные Избранные
август 2009
сентябрь 2009
Россия. Премьер-лига 2009, 22 тур
Химки
0 : 2
Спартак-Нальчик
Матч завершен
Германия. Бундеслига (2009/2010), 6 тур
Шальке-04
1 : 2
Вольфсбург
Матч завершен
Чемпионат России. Второй Дивизион. Зона Центр 2009, 28 тур
0 : 3
Орел
Матч завершен
Рязань
2 : 1
Звезда
Матч завершен
0 : 4
Матч завершен
1 : 2
Динамо Бр
Матч завершен
1 : 0
ЦРФСО
Матч завершен
Чемпионат России. Молодежное первенство 2009, 22 тур
Раменское
2 : 1
Спартак М (мол)
Матч завершен
Локомотив (мол)
4 : 0
Матч завершен
Ростов (мол)
0 : 1
Кубань (мол)
Матч завершен
Чемпионат Англии. Чемпион-Лига (2009/2010), 8 тур
Шеффилд Юнайтед
3 : 2
Шеффилд Уэнсдэй
Матч завершен
Чемпионат Турции (2009/2010), 6 тур
Трабзонспор
3 : 1
Антальяспор
Матч завершен
Чемпионат Бельгии (2009/2010), 7 тур
Генк
1 : 2
Шарлеруа
Матч завершен
Чемпионат Голландии (2009/2010), 7 тур
Виллем II
2 : 1
Гронинген
Матч завершен
Чемпионат Португалии (2009/2010), 5 тур
Лейшоеш
3 : 1
Витория Гимараеш
Матч завершен