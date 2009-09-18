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Химки - Спартак-Нальчик
Химки - Спартак-Нальчик: обзор матча 18 сентября 2009
Химки
18.09.2009, пятница, 19:00
Россия. Премьер-лига, 22 тур
0 : 2
Завершен
Спартак-Нальчик
68'
Леандро
86'
Леандро
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Химки - Спартак-Нальчик
Желтая карточка
В. Филатов
Замена
А. Логашов
️️️️
С. Роже Сансони
ГОЛ! 0:2!
Леандро
Пас отдал
М. Бикмаев
Замена
А. Машуков
️️️️
Р. Калимуллин
ГОЛ! 0:1!
Леандро
Пас отдал
М. Бикмаев
Замена
М. Бикмаев
️️️️
Рикардо
Замена
Леандро
️️️️
О. Самсонов
Замена
Э. Энтони Стивенс
️️️️
Д. Семочко
20'
Пенальти не реализован!
Ш. Асильдаров
Замена
Б. Ротенберг
️️️️
А. Мамонов
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Химки
21
Роман Березовский
ВР
5
Виктор Головатенко
ЛЗ
31
Адиль Ибрагимов
ЦЗ
0
Вуле Тривунович
ЦЗ
25
Дмитрий Семочко
ПЗ
22
Максим Ромащенко
ЦП
0
Себастьян Роже Сансони
ЦП
19
Драган Блатняк
(К)
АП
24
Антон Мамонов
ПП
19
Александр Антипенко
ЦФ
42
Юрий Кириллов
ЦФ
Спартак-Нальчик
22
Деян Радич
ВР
21
Валентин Филатов
ЛЗ
20
Миодраг Джудович
(К)
ЦЗ
25
Александр Амисулашвили
ЦЗ
5
Антонио Феррейра
ПЗ
13
Казбек Гетериев
ЛП
11
Роман Концедалов
ЦП
39
Рикардо
ЦП
36
Олег Самсонов
ПП
15
Рустем Калимуллин
ЦФ
9
Шамиль Асильдаров
ЦФ
Главный тренер
Юрий Красножан
Химки
27
Михаил Комаров
ВР
33
Евгений Гапон
ЛЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
3
Камалутдин Ахмедов
ЦП
0
Эррол Энтони Стивенс
ЦФ
Спартак-Нальчик
1
Дмитрий Хомич
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
75
Марат Бикмаев
ЛП
15
Аслан Машуков
ЦП
31
Леандро
ПП
80
Артем Концевой
ЦФ
8
Давид Сирадзе
ЦФ
4-3-1-2
21
Березовский
5
Головатенко
31
Ибрагимов
0
Тривунович
25
Семочко
22
Ромащенко
0
Сансони
24
Мамонов
19
Блатняк
42
Кириллов
19
Антипенко
4-4-2
22
Радич
5
Феррейра
20
Джудович
25
Амисулашвили
21
Филатов
36
Самсонов
11
Концедалов
39
Рикардо
13
Гетериев
9
Асильдаров
15
Калимуллин
24
Мамонов
28
Ротенберг
28
Ротенберг
24
Мамонов
0
Сансони
43
Логашов
43
Логашов
0
Сансони
25
Семочко
0
Стивенс
0
Стивенс
25
Семочко
39
Рикардо
75
Бикмаев
75
Бикмаев
39
Рикардо
15
Калимуллин
15
Машуков
15
Машуков
15
Калимуллин
36
Самсонов
31
Леандро
31
Леандро
36
Самсонов
Остались в запасе
Химки
Спартак-Нальчик
27
Михаил Комаров
ВР
33
Евгений Гапон
ЛЗ
3
Камалутдин Ахмедов
ЦП
1
Дмитрий Хомич
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
80
Артем Концевой
ЦФ
8
Давид Сирадзе
ЦФ
Главный тренер
Юрий Красножан
Остались в запасе
27
Михаил Комаров
ВР
33
Евгений Гапон
ЛЗ
3
Камалутдин Ахмедов
ЦП
Остались в запасе
1
Дмитрий Хомич
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
80
Артем Концевой
ЦФ
8
Давид Сирадзе
ЦФ
Главный тренер
Юрий Красножан
Статистика матча Химки - Спартак-Нальчик
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Химки
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Спартак
5 : 0
24.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Химки
3 : 2
17.05.2025
Рубин
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Оренбург
1 : 1
10.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Химки
1 : 1
04.05.2025
Ростов
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Химки
2 : 2
27.04.2025
Акрон
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 30 тур
Спартак-Нальчик
1 : 1
31.10.2026
Динамо-2 Мх
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 29 тур
Нефтяник
2 : 0
24.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 28 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
17.10.2026
Чайка-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 27 тур
Шахтер Донецк РФ
1 : 0
10.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 26 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
03.10.2026
Астрахань
Информация о матче
Главный судья:
Альмир Каюмов
(Москва)
Помощники судьи:
М. Новокшонов (Ижевск)
О. Поглазов (Йошкар-Ола)
Делегат:
В. Проскурин (Воронеж)
Стадион:
Арена-Химки
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 18:45 (прямая)
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