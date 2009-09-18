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Шальке-04 - Вольфсбург
Шальке-04 - Вольфсбург: обзор матча 18 сентября 2009
Шальке-04
18.09.2009, пятница, 22:30
Германия. Бундеслига, 6 тур
1 : 2
Завершен
Вольфсбург
80'
Б. Хеведес
55'
Э. Джеко
82'
Э. Джеко
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шальке-04 - Вольфсбург
+2
Желтая карточка
О. Мартинс
Замена
О. Мартинс
️️️️
Графите
ГОЛ! 1:2!
Э. Джеко
Пас отдал
М. Хасебе
Замена
Л. Холтби
️️️️
К. Гроссмюллер
ГОЛ! 1:1!
Б. Хеведес
Пас отдал
Л. Кения
Замена
Х. Сантана
️️️️
К. Гентнер
Замена
К. Кураньи
️️️️
Л. Кобиашвили
Замена
Х. Алтынтоп
️️️️
Д. Асамоа
ГОЛ! 0:1!
Э. Джеко
Пас отдал
З. Мисимович
Замена
М. Хасебе
️️️️
Ф. Джонсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шальке-04
1
Мануэль Нойер
ВР
3
Леван Кобиашвили
ЛЗ
5
Марсело Хосе Бордон
ЦЗ
5
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
13
Рафинья
ПЗ
16
Хайко Вестерманн
ЛП
22
Василиос Пляцикас
ОП
99
Леван Кения
АП
20
Карлос Гроссмюллер
ПП
8
Джефферсон Фарфан
ЦФ
18
Джеральд Асамоа
ЦФ
Главный тренер
Феликс Магат
Вольфсбург
12
Андре Ленц
ВР
4
Марсель Шефер
ЛЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
39
Александер Мадлунг
ЦЗ
27
Саша Ритер
ПЗ
7
Жозуэ
ОП
4
Кристиан Гентнер
ЦП
8
Звездан Мисимович
АП
19
Фабиан Джонсон
ПП
23
Графите
ЦФ
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Армин Фех
Шальке-04
33
Матиас Шобер
ВР
3
Карлос Самбрано
ЦЗ
11
Иван Ракитич
ЦП
90
Льюис Холтби
ЦП
18
Кристоф Мориц
ЦП
7
Халил Алтынтоп
АП
22
Кевин Кураньи
ЦФ
Вольфсбург
1
Марвин Хитц
ВР
20
Макото Хасебе
ЦЗ
20
Рикарду Кошта
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
15
Карим Зиани
ЦП
14
Хонатан Сантана
ПП
9
Обафеми Мартинс
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Нойер
3
Кобиашвили
5
Бордон
5
Хеведес
13
Рафинья
22
Пляцикас
16
Вестерманн
20
Гроссмюллер
99
Кения
18
Асамоа
8
Фарфан
4-1-2-1-2
12
Ленц
27
Ритер
15
Барцальи
39
Мадлунг
4
Шефер
7
Жозуэ
19
Джонсон
4
Гентнер
8
Мисимович
10
Джеко
23
Графите
20
Гроссмюллер
90
Холтби
90
Холтби
20
Гроссмюллер
18
Асамоа
7
Алтынтоп
7
Алтынтоп
18
Асамоа
3
Кобиашвили
22
Кураньи
22
Кураньи
3
Кобиашвили
19
Джонсон
20
Хасебе
20
Хасебе
19
Джонсон
4
Гентнер
14
Сантана
14
Сантана
4
Гентнер
23
Графите
9
Мартинс
9
Мартинс
23
Графите
Остались в запасе
Шальке-04
Вольфсбург
33
Матиас Шобер
ВР
3
Карлос Самбрано
ЦЗ
11
Иван Ракитич
ЦП
18
Кристоф Мориц
ЦП
Главный тренер
Феликс Магат
1
Марвин Хитц
ВР
20
Рикарду Кошта
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
15
Карим Зиани
ЦП
Главный тренер
Армин Фех
Остались в запасе
33
Матиас Шобер
ВР
3
Карлос Самбрано
ЦЗ
11
Иван Ракитич
ЦП
18
Кристоф Мориц
ЦП
Остались в запасе
1
Марвин Хитц
ВР
20
Рикарду Кошта
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
15
Карим Зиани
ЦП
Главный тренер
Феликс Магат
Главный тренер
Армин Фех
Статистика матча Шальке-04 - Вольфсбург
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
- : -
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Вольфсбург
3 : 1
17.10.2026
Хайденхайм
Информация о матче
Главный судья:
Мануэль Грефе
(Берлин)
Стадион:
Фелтинс-Арена
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 22:25 (прямая)
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