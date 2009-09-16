Все матчи Онлайн Завершенные Важные Избранные
август 2009
сентябрь 2009
Лига Чемпионов (2009/2010). группа E, 1 тур
Ливерпуль
1 : 0
Дебрецен
Матч завершен
Лион
1 : 0
Фиорентина
Матч завершен
Лига Чемпионов (2009/2010). группа F, 1 тур
Интер
0 : 0
Барселона
Матч завершен
Динамо
3 : 1
Рубин
Матч завершен
Лига Чемпионов (2009/2010). группа G, 1 тур
Штутгарт
1 : 1
Рейнджерс
Матч завершен
Севилья
2 : 0
Униря
Матч завершен
Лига Чемпионов (2009/2010). группа H, 1 тур
Олимпиакос
1 : 0
АЗ Алкмаар
Матч завершен
Стандард
2 : 3
Арсенал
Матч завершен
Чемпионат Англии. Чемпион-Лига (2009/2010), 7 тур
Блэкпул
2 : 1
Ньюкасл
Матч завершен
Рединг
0 : 1
Кардифф
Матч завершен
Испания. Кубок (2009/2010), 2 раунд
5 : 4
Реус Депортиу
Матч завершен
Чемпионат Турции (2009/2010), 3 тур
Денизлиспор
1 : 1
Сивасспор
Матч завершен