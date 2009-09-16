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Лига чемпионов 2026/2027
Олимпиакос - АЗ Алкмаар
Олимпиакос - АЗ Алкмаар: обзор матча 16 сентября 2009
Олимпиакос
16.09.2009, среда, 22:45
Лига Чемпионов, группа H, 1 тур
1 : 0
Завершен
АЗ Алкмаар
79'
В. Торосидис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Олимпиакос - АЗ Алкмаар
Замена
О. Гонсалес
️️️️
В. Торосидис
Желтая карточка
С. Схаарс
Замена
Й. Столтидис
️️️️
Леонардо
Замена
Д. Ленс
️️️️
М. Мартенс
ГОЛ! 1:0!
В. Торосидис
Замена
Г. Пелле
️️️️
М. Эль-Хамдауи
Замена
К. Митроглу
️️️️
Диого
Замена
К. Лейкс
️️️️
Д. Мендес
Желтая карточка
Д. Мендес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Олимпиакос
1
Антониос Никополидис
ВР
3
Дидье Доми
ЦЗ
35
Василис Торосидис
ЦЗ
5
Олоф Мельберг
ЦЗ
34
Авраам Пападопулос
ЦЗ
6
Михал Жевлаков
ЦЗ
11
Жаоад Заири
ПЗ
60
Леонардо
ЛП
28
Кристиан Рауль Ледесма
ОП
10
Дуду
ЦП
87
Диого
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
АЗ Алкмаар
44
Серхио Ромеро
ВР
2
Кью Ялинс
ЦЗ
4
Никлас Мойсандер
ЦЗ
15
Эктор Морено
ЦЗ
15
Себастьен Поконьоли
ЦЗ
8
Мусса Дембеле
ЦП
26
Маартен Мартенс
ЦП
6
Стейн Схаарс
ЦП
6
Давид Мендес
ЦП
14
Бретт Холмен
ЦФ
77
Мунир Эль-Хамдауи
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
Олимпиакос
78
Урко Пардо
ВР
4
Рауль Браво
ЛЗ
5
Анастасиос Пантос
ЦЗ
14
Кирякос Пападопулос
ЦЗ
10
Оскар Гонсалес
ЦП
6
Йероклис Столтидис
ЦП
11
Костас Митроглу
ЦФ
АЗ Алкмаар
1
Джой Дидулица
ВР
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
7
Симон Поульсен
ЦЗ
22
Жиль Свертс
ПЗ
4
Кеес Лейкс
ЦП
17
Джермейн Ленс
ЦП
9
Грациано Пелле
ЦФ
3-3-2-1
1
Никополидис
5
Мельберг
34
Пападопулос
6
Жевлаков
35
Торосидис
28
Ледесма
11
Заири
60
Леонардо
10
Дуду
87
Диого
4-4-2
44
Ромеро
4
Мойсандер
15
Морено
15
Поконьоли
2
Ялинс
26
Мартенс
6
Схаарс
6
Мендес
8
Дембеле
77
Эль-Хамдауи
14
Холмен
35
Торосидис
10
Гонсалес
10
Гонсалес
35
Торосидис
60
Леонардо
6
Столтидис
6
Столтидис
60
Леонардо
87
Диого
11
Митроглу
11
Митроглу
87
Диого
6
Мендес
4
Лейкс
4
Лейкс
6
Мендес
26
Мартенс
17
Ленс
17
Ленс
26
Мартенс
77
Эль-Хамдауи
9
Пелле
9
Пелле
77
Эль-Хамдауи
Остались в запасе
Олимпиакос
АЗ Алкмаар
5
Анастасиос Пантос
ЦЗ
78
Урко Пардо
ВР
4
Рауль Браво
ЛЗ
14
Кирякос Пападопулос
ЦЗ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
1
Джой Дидулица
ВР
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
7
Симон Поульсен
ЦЗ
22
Жиль Свертс
ПЗ
Главный тренер
Рональд Куман
Остались в запасе
5
Анастасиос Пантос
ЦЗ
78
Урко Пардо
ВР
4
Рауль Браво
ЛЗ
14
Кирякос Пападопулос
ЦЗ
Остались в запасе
1
Джой Дидулица
ВР
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
7
Симон Поульсен
ЦЗ
22
Жиль Свертс
ПЗ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Главный тренер
Рональд Куман
Статистика матча Олимпиакос - АЗ Алкмаар
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 11 тур
Олимпиакос
- : -
22.11.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 9 тур
Кифисиас
2 : 3
31.10.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 8 тур
Олимпиакос
5 : 0
25.10.2026
Каламата
Лига Европы, 3 тур
Олимпиакос
1 : 0
22.10.2026
Спарта
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
- : -
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Лига Европы, 3 тур
Арарат-Армения
0 : 4
22.10.2026
АЗ Алкмаар
Информация о матче
Главный судья:
Виктор Кашшаи
(Будапешт)
Помощники судьи:
Габор Эрош
Тибор Вомош (оба - Венгрия)
Делегат:
Райнер Кох (Германия)
Стадион:
Георгиос Караискакис
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 00:50 (в записи)
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