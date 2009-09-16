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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Лион - Фиорентина
Лион - Фиорентина: обзор матча 16 сентября 2009
Лион
16.09.2009, среда, 22:45
Лига Чемпионов, группа E, 1 тур
1 : 0
Завершен
Фиорентина
77'
М. Пьянич
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лион - Фиорентина
Замена
Эдерсон
️️️️
М. Пьянич
ГОЛ! 1:0!
М. Пьянич
Пас отдал
К. Чельстрем
Замена
М. Сантана
️️️️
М. Маркьонни
Замена
С. Дельгадо
️️️️
Б. Гомис
Замена
С. Йоветич
️️️️
А. Муту
Желтая карточка
Ж. Тулалан
Желтая карточка
А. Гамберини
+2
Желтая карточка
Д. Дайнелли
+1
Красная карточка
А. Джилардино
Желтая карточка
М. Донадель
Желтая карточка
М. Пьянич
Желтая карточка
Лисандро
Замена
С. Гову
️️️️
М. Бастос
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лион
1
Уго Льорис
ВР
26
Али Сиссоко
ЛЗ
3
Крис
ЦЗ
28
Жереми Тулалан
ЦЗ
15
Антони Ревейер
ПЗ
7
Мишел Бастос
ЛП
17
Жан Макун
ЦП
4
Ким Чельстрем
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
9
Лисандро
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Фиорентина
1
Себастьян Фрей
ВР
18
Массимо Гобби
ЛЗ
3
Дарио Дайнелли
ЦЗ
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
16
Джанлука Комотто
ПЗ
11
Хуан Варгас
ЛП
33
Марко Донадель
ЦП
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
12
Адриан Муту
АП
32
Марко Маркьонни
ПП
19
Альберто Джилардино
ЦФ
Главный тренер
Чезаре Пранделли
Лион
1
Реми Веркутр
ВР
35
Николя Сегуин
ЦЗ
29
Франсуа Клер
ПЗ
10
Эдерсон
ЛП
19
Сезар Дельгадо
ЛВ
25
Максим Гоналон
ОП
8
Сидней Гову
ЦФ
Фиорентина
1
Влада Аврамов
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
14
Чезаре Натали
ЦЗ
3
Пер Кролдруп
ЦЗ
11
Марио Сантана
ЛП
10
Мартин Йоргенсен
ПП
9
Стеван Йоветич
ЦФ
4-4-2
1
Льорис
26
Сиссоко
3
Крис
28
Тулалан
15
Ревейер
7
Бастос
4
Чельстрем
15
Пьянич
17
Макун
9
Лисандро
18
Гомис
4-4-1-1
1
Фрей
16
Комотто
3
Дайнелли
5
Гамберини
18
Гобби
32
Маркьонни
33
Донадель
18
Монтоливо
11
Варгас
12
Муту
19
Джилардино
15
Пьянич
10
Эдерсон
10
Эдерсон
15
Пьянич
18
Гомис
19
Дельгадо
19
Дельгадо
18
Гомис
7
Бастос
8
Гову
8
Гову
7
Бастос
32
Маркьонни
11
Сантана
11
Сантана
32
Маркьонни
12
Муту
9
Йоветич
9
Йоветич
12
Муту
Остались в запасе
Лион
Фиорентина
35
Николя Сегуин
ЦЗ
1
Реми Веркутр
ВР
29
Франсуа Клер
ПЗ
25
Максим Гоналон
ОП
Главный тренер
Паулу Фонсека
1
Влада Аврамов
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
14
Чезаре Натали
ЦЗ
3
Пер Кролдруп
ЦЗ
10
Мартин Йоргенсен
ПП
Главный тренер
Чезаре Пранделли
Остались в запасе
35
Николя Сегуин
ЦЗ
1
Реми Веркутр
ВР
29
Франсуа Клер
ПЗ
25
Максим Гоналон
ОП
Остались в запасе
1
Влада Аврамов
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
14
Чезаре Натали
ЦЗ
3
Пер Кролдруп
ЦЗ
10
Мартин Йоргенсен
ПП
Главный тренер
Паулу Фонсека
Главный тренер
Чезаре Пранделли
Статистика матча Лион - Фиорентина
3
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Лион
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига Европы, 3 тур
Хоффенхайм
3 : 0
22.10.2026
Лион
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Информация о матче
Главный судья:
Питер Винк
(Нордвейкерхаут)
Помощники судьи:
Ари Бринк
Ханс тен Хоове (оба - Голландия)
Делегат:
Герхард Капль (Австрия)
Стадион:
Жерлан
Где смотреть матч:
"НТВ+ Классика" 22:30 (прямая)
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