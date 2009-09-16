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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Севилья - Униря
Севилья - Униря: обзор матча 16 сентября 2009
Севилья
16.09.2009, среда, 22:45
Лига Чемпионов, группа G, 1 тур
2 : 0
Завершен
Униря
45'
Л. Фабиано
70'
Ренато
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Севилья - Униря
Замена
М. Онофраш
️️️️
Р. Гомес
Замена
Лоло
️️️️
Д. Зокора
Замена
А. Семеду
️️️️
Д. Варга
Желтая карточка
Д. Зокора
ГОЛ! 2:0!
Ренато
Замена
С. Параскив
️️️️
Т. Бэлан
Замена
А. Негредо
️️️️
Ф. Кануте
Замена
Д. Перотти
️️️️
Д. Капель
Желтая карточка
Д. Галамаз
ГОЛ! 1:0!
Л. Фабиано
Желтая карточка
В. Мафтей
Желтая карточка
С. Фрунзе
10'
Желтая карточка
Э. Мехмедович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
25
Андрес Палоп
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
20
Серхио Санчес
ЦЗ
14
Жюльен Эскюде
ЦЗ
5
Себастьен Скиллачи
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
17
Диего Капель
ЛП
16
Дидье Зокора
ЦП
11
Ренато
ЦП
9
Луис Фабиано
ЦФ
11
Фредерик Кануте
ЦФ
Главный тренер
Маноло Хименес
Униря
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
4
Эрсин Мехмедович
ЦЗ
22
Джордже Галамаз
ЦЗ
12
Василе Мафтей
ПЗ
11
Сорин Фрунзе
ЛП
32
Юлиан Апостол
ЦП
5
Пабло Брандан
ЦП
21
Рикардо Гомес
ЦП
40
Дачиан Варга
ПП
30
Тибериу Бэлан
ЦФ
7
Мариус Билашко
ЦФ
Севилья
13
Хави Варас
ВР
3
Адриано
ЛЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
8
Лоло
ЦП
21
Альваро Негредо
ЦФ
2
Аруна Коне
ЦФ
8
Диего Перотти
ЦФ
Униря
74
Даниэл Тудор
ВР
23
Валериу Бордяну
ЛЗ
33
Бруну Фернандеш
ЦЗ
16
Эпаминонда Нику
ЦП
34
Сорин Параскив
ЦП
11
Мариус Онофраш
АП
22
Антониу Семеду
ПП
3-2-3-2
25
Палоп
20
Санчес
14
Эскюде
5
Скиллачи
3
Наварро
16
Навас
17
Капель
11
Ренато
16
Зокора
11
Кануте
9
Фабиано
3-5-2
1
Арлаускис
12
Мафтей
22
Галамаз
4
Мехмедович
40
Варга
32
Апостол
5
Брандан
21
Рикардо Гомес
11
Фрунзе
7
Билашко
30
Бэлан
16
Зокора
8
Лоло
8
Лоло
16
Зокора
11
Кануте
21
Негредо
21
Негредо
11
Кануте
17
Капель
8
Перотти
8
Перотти
17
Капель
30
Бэлан
34
Параскив
34
Параскив
30
Бэлан
21
Рикардо Гомес
11
Онофраш
11
Онофраш
21
Рикардо Гомес
40
Варга
22
Семеду
22
Семеду
40
Варга
Остались в запасе
Севилья
Униря
13
Хави Варас
ВР
3
Адриано
ЛЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
2
Аруна Коне
ЦФ
Главный тренер
Маноло Хименес
74
Даниэл Тудор
ВР
23
Валериу Бордяну
ЛЗ
33
Бруну Фернандеш
ЦЗ
16
Эпаминонда Нику
ЦП
Остались в запасе
13
Хави Варас
ВР
3
Адриано
ЛЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
2
Аруна Коне
ЦФ
Остались в запасе
74
Даниэл Тудор
ВР
23
Валериу Бордяну
ЛЗ
33
Бруну Фернандеш
ЦЗ
16
Эпаминонда Нику
ЦП
Главный тренер
Маноло Хименес
Статистика матча Севилья - Униря
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
0 : 0
12.10.2026
Севилья
Униря
Лига Европы
Униря
1 : 1
26.08.2010
Хайдук
Лига Европы
Хайдук
4 : 1
19.08.2010
Униря
Лига Чемпионов
Зенит
1 : 0
04.08.2010
Униря
Лига Чемпионов
Униря
0 : 0
27.07.2010
Зенит
Лига Европы, 1/16 финала
Униря
1 : 3
25.02.2010
Ливерпуль
Информация о матче
Главный судья:
Маттео Трефолони
(Сиена)
Помощники судьи:
Кристиано Копелли
Массимилиано Грилли (оба - Италия)
Делегат:
Мишель Пралон (Швейцария)
Стадион:
Рамон Санчес Писхуан
Где смотреть матч:
"НТВ+ Классика" 00:45 (в записи)
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