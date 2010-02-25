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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Униря - Ливерпуль
Униря - Ливерпуль: обзор матча 25 февраля 2010
Униря
25.02.2010, четверг, 21:00
Лига Европы, 1/16 финала
1 : 3
Первый матч – 0 : 1
Завершен
Ливерпуль
18'
Б. Фернандеш
29'
Х. Маскерано
40'
Р. Бабел
57'
С. Джеррард
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Униря - Ливерпуль
Замена
Ф. Аурелио
️️️️
Й. Бенаюн
Замена
С. Кириакос
️️️️
М. Шкртел
Замена
А. Семеду
️️️️
М. Онофраш
Желтая карточка
Х. Маскерано
Замена
М. Келли
️️️️
Д. Каррагер
ГОЛ! 1:3!
С. Джеррард
Замена
Р. Гомес
️️️️
С. Параскив
Желтая карточка
Г. Арлаускис
ГОЛ! 1:2!
Р. Бабел
Желтая карточка
Б. Фернандеш
ГОЛ! 1:1!
Х. Маскерано
Желтая карточка
М. Онофраш
Замена
Э. Мехмедович
️️️️
Д. Галамаз
20'
Желтая карточка
Р. Бабел
ГОЛ! 1:0!
Б. Фернандеш
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Униря
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
23
Валериу Бордяну
ЛЗ
33
Бруну Фернандеш
ЦЗ
22
Джордже Галамаз
ЦЗ
12
Василе Мафтей
ПЗ
11
Сорин Фрунзе
ЛП
34
Сорин Параскив
ЦП
10
Разван Пэдурецу
ЦП
32
Юлиан Апостол
ЦП
11
Мариус Онофраш
АП
7
Мариус Билашко
ЦФ
Ливерпуль
25
Пепе Рейна
ВР
22
Даниэль Аггер
ЦЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
23
Джейми Каррагер
ЦЗ
2
Эмилиано Инсуа
ЦЗ
51
Йосси Бенаюн
ЛП
8
Стивен Джеррард
ЦП
6
Лукас Лейва
ЦП
8
Райан Бабел
ЦФ
89
Давид Н'Гог
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Униря
74
Даниэл Тудор
ВР
4
Эрсин Мехмедович
ЦЗ
16
Эпаминонда Нику
ЦП
21
Рикардо Гомес
ЦП
20
Лаурентиу Маринеску
АП
22
Антониу Семеду
ПП
24
Раул Русеску
ЦФ
Ливерпуль
12
Диего Кавальери
ВР
6
Фабио Аурелио
ЛЗ
16
Сотириос Кириакос
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
20
Альберто Аквилани
ЦП
7
Дирк Кейт
ПП
9
Фернандо Торрес
ЦФ
4-4-1-1
1
Арлаускис
23
Бордяну
33
Фернандеш
22
Галамаз
12
Мафтей
11
Фрунзе
10
Пэдурецу
32
Апостол
34
Параскив
11
Онофраш
7
Билашко
3-2-3-2
25
Рейна
14
Маскерано
23
Каррагер
2
Инсуа
22
Аггер
37
Шкртел
8
Джеррард
6
Лейва
51
Бенаюн
89
Н'Гог
8
Бабел
22
Галамаз
4
Мехмедович
4
Мехмедович
22
Галамаз
34
Параскив
21
Рикардо Гомес
21
Рикардо Гомес
34
Параскив
11
Онофраш
22
Семеду
22
Семеду
11
Онофраш
51
Бенаюн
6
Аурелио
6
Аурелио
51
Бенаюн
37
Шкртел
16
Кириакос
16
Кириакос
37
Шкртел
23
Каррагер
16
Келли
16
Келли
23
Каррагер
Остались в запасе
Униря
Ливерпуль
74
Даниэл Тудор
ВР
16
Эпаминонда Нику
ЦП
20
Лаурентиу Маринеску
АП
24
Раул Русеску
ЦФ
12
Диего Кавальери
ВР
20
Альберто Аквилани
ЦП
7
Дирк Кейт
ПП
9
Фернандо Торрес
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Остались в запасе
74
Даниэл Тудор
ВР
16
Эпаминонда Нику
ЦП
20
Лаурентиу Маринеску
АП
24
Раул Русеску
ЦФ
Остались в запасе
12
Диего Кавальери
ВР
20
Альберто Аквилани
ЦП
7
Дирк Кейт
ПП
9
Фернандо Торрес
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Статистика матча Униря - Ливерпуль
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Униря
Лига Европы
Униря
1 : 1
26.08.2010
Хайдук
Лига Европы
Хайдук
4 : 1
19.08.2010
Униря
Лига Чемпионов
Зенит
1 : 0
04.08.2010
Униря
Лига Чемпионов
Униря
0 : 0
27.07.2010
Зенит
Лига Европы, 1/16 финала
Униря
1 : 3
25.02.2010
Ливерпуль
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Главный судья:
Стефан Юханнессон
(Стокгольм)
Стадион:
Генча
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