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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Ливерпуль - Униря
Ливерпуль - Униря: обзор матча 18 февраля 2010
Ливерпуль
18.02.2010, четверг, 23:05
Лига Европы, 1/16 финала
1 : 0
Ответный матч – 3 : 1
Завершен
Униря
81'
Д. Н'Гог
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ливерпуль - Униря
Замена
Р. Русеску
️️️️
Р. Пэдурецу
Замена
Л. Лейва
️️️️
Д. Н'Гог
Замена
Р. Гомес
️️️️
С. Параскив
ГОЛ! 1:0!
Д. Н'Гог
Замена
Л. Маринеску
️️️️
М. Онофраш
Замена
Д. Пачеко
️️️️
А. Аквилани
Желтая карточка
Х. Маскерано
Замена
Р. Бабел
️️️️
А. Риера
Желтая карточка
П. Брандан
Желтая карточка
Б. Фернандеш
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
25
Пепе Рейна
ВР
6
Фабио Аурелио
ЛЗ
23
Джейми Каррагер
ЦЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
22
Даниэль Аггер
ЦЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
77
Альберт Риера
ЛП
20
Альберто Аквилани
ЦП
8
Стивен Джеррард
ЦП
7
Дирк Кейт
ПП
89
Давид Н'Гог
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Униря
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
22
Джордже Галамаз
ЦЗ
33
Бруну Фернандеш
ЦЗ
12
Василе Мафтей
ПЗ
11
Сорин Фрунзе
ЛП
10
Разван Пэдурецу
ЦП
32
Юлиан Апостол
ЦП
34
Сорин Параскив
ЦП
5
Пабло Брандан
ЦП
11
Мариус Онофраш
АП
7
Мариус Билашко
ЦФ
Ливерпуль
12
Диего Кавальери
ВР
2
Эмилиано Инсуа
ЦЗ
16
Сотириос Кириакос
ЦЗ
6
Лукас Лейва
ЦП
7
Давид Дежен
ПП
22
Даниэль Пачеко
ПП
8
Райан Бабел
ЦФ
Униря
74
Даниэл Тудор
ВР
23
Валериу Бордяну
ЛЗ
4
Эрсин Мехмедович
ЦЗ
16
Эпаминонда Нику
ЦП
21
Рикардо Гомес
ЦП
20
Лаурентиу Маринеску
АП
24
Раул Русеску
ЦФ
3-2-4-1
25
Рейна
14
Маскерано
22
Аггер
37
Шкртел
6
Аурелио
23
Каррагер
77
Риера
20
Аквилани
8
Джеррард
7
Кейт
89
Н'Гог
3-5-1-1
1
Арлаускис
12
Мафтей
33
Фернандеш
22
Галамаз
10
Пэдурецу
32
Апостол
34
Параскив
5
Брандан
11
Фрунзе
11
Онофраш
7
Билашко
89
Н'Гог
6
Лейва
6
Лейва
89
Н'Гог
20
Аквилани
22
Пачеко
22
Пачеко
20
Аквилани
77
Риера
8
Бабел
8
Бабел
77
Риера
34
Параскив
21
Рикардо Гомес
21
Рикардо Гомес
34
Параскив
11
Онофраш
20
Маринеску
20
Маринеску
11
Онофраш
10
Пэдурецу
24
Русеску
24
Русеску
10
Пэдурецу
Остались в запасе
Ливерпуль
Униря
12
Диего Кавальери
ВР
2
Эмилиано Инсуа
ЦЗ
16
Сотириос Кириакос
ЦЗ
7
Давид Дежен
ПП
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
74
Даниэл Тудор
ВР
23
Валериу Бордяну
ЛЗ
4
Эрсин Мехмедович
ЦЗ
16
Эпаминонда Нику
ЦП
Остались в запасе
12
Диего Кавальери
ВР
2
Эмилиано Инсуа
ЦЗ
16
Сотириос Кириакос
ЦЗ
7
Давид Дежен
ПП
Остались в запасе
74
Даниэл Тудор
ВР
23
Валериу Бордяну
ЛЗ
4
Эрсин Мехмедович
ЦЗ
16
Эпаминонда Нику
ЦП
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Статистика матча Ливерпуль - Униря
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Униря
Лига Европы
Униря
1 : 1
26.08.2010
Хайдук
Лига Европы
Хайдук
4 : 1
19.08.2010
Униря
Лига Чемпионов
Зенит
1 : 0
04.08.2010
Униря
Лига Чемпионов
Униря
0 : 0
27.07.2010
Зенит
Лига Европы, 1/16 финала
Униря
1 : 3
25.02.2010
Ливерпуль
Информация о матче
Главный судья:
Эрик Брамхар
(Рейссен)
Стадион:
Энфилд Роуд
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