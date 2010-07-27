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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Униря - Зенит
Униря - Зенит: обзор матча 27 июля 2010
Униря
27.07.2010, вторник, 21:30
Лига Чемпионов
0 : 0
Ответный матч – 0 : 1
Завершен
Зенит
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Униря - Зенит
Замена
М. Дале
️️️️
М. Билашко
Замена
Р. Русеску
️️️️
А. Няга
Желтая карточка
А. Розина
Замена
М. Канунников
️️️️
В. Быстров
Замена
М. Онофраш
️️️️
С. Фрунзе
Замена
В. Файзулин
️️️️
А. Розина
Замена
А. Розина
️️️️
К. Зырянов
Желтая карточка
Д. Галамаз
Красная карточка
Р. Пэдурецу
Желтая карточка
С. Параскив
14'
Желтая карточка
И. Денисов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Униря
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
23
Валериу Бордяну
ЛЗ
22
Джордже Галамаз
(К)
ЦЗ
12
Василе Мафтей
ЦЗ
36
Петре Марин
ПЗ
11
Сорин Фрунзе
ЛП
34
Сорин Параскив
ЦП
10
Разван Пэдурецу
ЦП
20
Лаурентиу Маринеску
АП
16
Адриан Няга
ПП
7
Мариус Билашко
ЦФ
Зенит
16
Вячеслав Малафеев
ВР
15
Томаш Губочан
ЛЗ
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
6
Фернанду Мейра
ЦЗ
22
Александр Анюков
(К)
ПЗ
27
Игорь Денисов
ЦП
18
Константин Зырянов
ЦП
15
Роман Широков
АП
10
Данни
ЛФ
11
Александр Кержаков
ЦФ
34
Владимир Быстров
РФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Униря
77
Кэтэлин Григоре
ВР
4
Эрсин Мехмедович
ЦЗ
33
Бруну Фернандеш
ЦЗ
16
Эпаминонда Нику
ЦП
11
Мариус Онофраш
АП
9
Морис Дале
ЦФ
24
Раул Русеску
ЦФ
Зенит
30
Юрий Жевнов
ВР
5
Игорь Чеминава
ЦЗ
9
Саболч Хусти
ЛП
20
Виктор Файзулин
ЦП
27
Алессандро Розина
ПП
11
Алексей Ионов
ПВ
99
Максим Канунников
ЦФ
4-4-1-1
1
Арлаускис
23
Бордяну
22
Галамаз
12
Мафтей
36
Марин
11
Фрунзе
34
Параскив
10
Пэдурецу
16
Няга
20
Маринеску
7
Билашко
4-2-1-3
16
Малафеев
22
Анюков
6
Ломбертс
6
Мейра
15
Губочан
27
Денисов
18
Зырянов
15
Широков
34
Быстров
11
Кержаков
10
Данни
7
Билашко
9
Дале
9
Дале
7
Билашко
11
Фрунзе
11
Онофраш
11
Онофраш
11
Фрунзе
16
Няга
24
Русеску
24
Русеску
16
Няга
Розина
20
Файзулин
20
Файзулин
Розина
18
Зырянов
27
Розина
27
Розина
18
Зырянов
34
Быстров
99
Канунников
99
Канунников
34
Быстров
Остались в запасе
Униря
Зенит
77
Кэтэлин Григоре
ВР
4
Эрсин Мехмедович
ЦЗ
33
Бруну Фернандеш
ЦЗ
16
Эпаминонда Нику
ЦП
30
Юрий Жевнов
ВР
5
Игорь Чеминава
ЦЗ
9
Саболч Хусти
ЛП
11
Алексей Ионов
ПВ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Остались в запасе
77
Кэтэлин Григоре
ВР
4
Эрсин Мехмедович
ЦЗ
33
Бруну Фернандеш
ЦЗ
16
Эпаминонда Нику
ЦП
Остались в запасе
30
Юрий Жевнов
ВР
5
Игорь Чеминава
ЦЗ
9
Саболч Хусти
ЛП
11
Алексей Ионов
ПВ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Статистика матча Униря - Зенит
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Униря
Лига Европы
Униря
1 : 1
26.08.2010
Хайдук
Лига Европы
Хайдук
4 : 1
19.08.2010
Униря
Лига Чемпионов
Зенит
1 : 0
04.08.2010
Униря
Лига Чемпионов
Униря
0 : 0
27.07.2010
Зенит
Лига Европы, 1/16 финала
Униря
1 : 3
25.02.2010
Ливерпуль
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
- : -
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Главный судья:
Бруну Пайшау
(Сетубал)
Стадион:
Униря Валахорум
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 21:25 (прямая)
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