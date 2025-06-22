Стал известен размер зарплаты новичка «Торпедо»

«Торпедо» приобрело голкипера «Черноморца» Ростислава Солдатенко по опции выкупа за 3 миллиона рублей. Он подписал контракт с черно-белыми на 3 года.

Зарплата 28-летнего голкипера составляет 1 миллион рублей в месяц.