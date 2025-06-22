Стал известен размер зарплаты новичка «Торпедо»

«Торпедо» приобрело голкипера «Черноморца» Ростислава Солдатенко по опции выкупа за 3 миллиона рублей. Он подписал контракт с черно-белыми на 3 года.
Зарплата 28-летнего голкипера составляет 1 миллион рублей в месяц.
- Переход Солдатенко стал единственным приобретением черно-белых перед арестом руководства клуба.
- Ранее «Торпедо» сообщило о подписании соглашения с новым тренером вратарей – 51-летним румынским специалистом Даниэлом Тудором.
- Тренер входил в штабы таких клубов, как ЧФР, «Кубань», «Краснодар», «Ахмат», «Арсенал» (Тула), «Спартак», «Рига», «Аль-Иттихад» (Джидда), «Университатя» (Крайова). На протяжении многих лет Даниэл Тудор работал совместно с нынешним главным тренером «Торпедо» Олегом Кононовым.