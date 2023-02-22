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    «Оренбург» отказался от компенсации за срыв матч с румынским клубом

    Президент «Оренбурга» Василий Еремякин заявил, что клуб не будет требовать компенсацию от румынского «Униря» за отказ играть товарищеский матч с клубом РПЛ.

    «Мы не понесли никакого имущественного и финансового ущерба. Организатор сборов нам эту затратную часть не включил. Поэтому мы приняли решение не предпринимать никаких действий. Компенсацию требовать мы не будем», – сказал Еремякин.

    • Матч должен был состояться 7 февраля.
    • «Оренбург» проводил сборы в турецком Белеке с 28 января по 7 февраля.
    • «Униря» выступает во 2-м по силе румынском дивизионе.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    22.02.2023 13:59
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5728

      TOMSON 22 февраля, 17:02

      А Румыны бы попросили, а мы как всегда джентельмены.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +19505

      Cleaner 22 февраля, 14:15

      В переводе на простой русский язык это означает, что румыны послали Оренбург по всем известному адресу...

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