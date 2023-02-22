«Оренбург» отказался от компенсации за срыв матч с румынским клубом

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин заявил, что клуб не будет требовать компенсацию от румынского «Униря» за отказ играть товарищеский матч с клубом РПЛ.

«Мы не понесли никакого имущественного и финансового ущерба. Организатор сборов нам эту затратную часть не включил. Поэтому мы приняли решение не предпринимать никаких действий. Компенсацию требовать мы не будем», – сказал Еремякин.

Матч должен был состояться 7 февраля.

«Оренбург» проводил сборы в турецком Белеке с 28 января по 7 февраля.

«Униря» выступает во 2-м по силе румынском дивизионе.

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