«Оренбург» отказался от компенсации за срыв матч с румынским клубом

А Румыны бы попросили, а мы как всегда джентельмены.
Президент «Оренбурга» Василий Еремякин заявил, что клуб не будет требовать компенсацию от румынского «Униря» за отказ играть товарищеский матч с клубом РПЛ.
«Мы не понесли никакого имущественного и финансового ущерба. Организатор сборов нам эту затратную часть не включил. Поэтому мы приняли решение не предпринимать никаких действий. Компенсацию требовать мы не будем», – сказал Еремякин.
- Матч должен был состояться 7 февраля.
- «Оренбург» проводил сборы в турецком Белеке с 28 января по 7 февраля.
- «Униря» выступает во 2-м по силе румынском дивизионе.
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