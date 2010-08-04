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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Зенит - Униря
Зенит - Униря: обзор матча 04 августа 2010
Зенит
04.08.2010, среда, 20:30
Лига Чемпионов
1 : 0
Первый матч – 0 : 0
Завершен
Униря
33'
Данни
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит - Униря
Замена
М. Онофраш
️️️️
С. Фрунзе
Замена
М. Канунников
️️️️
А. Кержаков
Замена
В. Файзулин
️️️️
Р. Широков
Замена
А. Няга
️️️️
Р. Русеску
Замена
М. Дале
️️️️
А. Семеду
Замена
А. Розина
️️️️
В. Быстров
Желтая карточка
Р. Широков
ГОЛ! 1:0!
Данни
Пас отдал
В. Быстров
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
16
Вячеслав Малафеев
ВР
15
Томаш Губочан
ЛЗ
6
Фернанду Мейра
ЦЗ
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
22
Александр Анюков
(К)
ПЗ
10
Данни
ЛП
27
Игорь Денисов
ОП
18
Константин Зырянов
ЦП
15
Роман Широков
ЦП
34
Владимир Быстров
ПП
11
Александр Кержаков
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Униря
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
23
Валериу Бордяну
ЛЗ
22
Джордже Галамаз
(К)
ЦЗ
12
Василе Мафтей
ЦЗ
16
Эпаминонда Нику
ПЗ
11
Сорин Фрунзе
ЛП
20
Лаурентиу Маринеску
ЦП
5
Пабло Брандан
ЦП
24
Раул Русеску
АП
22
Антониу Семеду
ПП
7
Мариус Билашко
ЦФ
Зенит
30
Юрий Жевнов
ВР
9
Саболч Хусти
ЛП
20
Виктор Файзулин
ЦП
27
Алессандро Розина
ПП
11
Алексей Ионов
ПВ
27
Данко Лазович
ЦФ
99
Максим Канунников
ЦФ
Униря
77
Кэтэлин Григоре
ВР
4
Эрсин Мехмедович
ЦЗ
33
Бруну Фернандеш
ЦЗ
36
Петре Марин
ПЗ
11
Мариус Онофраш
АП
16
Адриан Няга
ПП
9
Морис Дале
ЦФ
4-1-4-1
16
Малафеев
15
Губочан
6
Мейра
6
Ломбертс
22
Анюков
27
Денисов
10
Данни
18
Зырянов
15
Широков
34
Быстров
11
Кержаков
4-4-1-1
1
Арлаускис
16
Нику
22
Галамаз
12
Мафтей
23
Бордяну
22
Семеду
20
Маринеску
5
Брандан
11
Фрунзе
24
Русеску
7
Билашко
15
Широков
20
Файзулин
20
Файзулин
15
Широков
34
Быстров
27
Розина
27
Розина
34
Быстров
11
Кержаков
99
Канунников
99
Канунников
11
Кержаков
22
Семеду
9
Дале
9
Дале
22
Семеду
11
Фрунзе
11
Онофраш
11
Онофраш
11
Фрунзе
24
Русеску
16
Няга
16
Няга
24
Русеску
Остались в запасе
Зенит
Униря
30
Юрий Жевнов
ВР
9
Саболч Хусти
ЛП
11
Алексей Ионов
ПВ
27
Данко Лазович
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
77
Кэтэлин Григоре
ВР
4
Эрсин Мехмедович
ЦЗ
33
Бруну Фернандеш
ЦЗ
36
Петре Марин
ПЗ
Остались в запасе
30
Юрий Жевнов
ВР
9
Саболч Хусти
ЛП
11
Алексей Ионов
ПВ
27
Данко Лазович
ЦФ
Остались в запасе
77
Кэтэлин Григоре
ВР
4
Эрсин Мехмедович
ЦЗ
33
Бруну Фернандеш
ЦЗ
36
Петре Марин
ПЗ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Статистика матча Зенит - Униря
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
- : -
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Униря
Лига Европы
Униря
1 : 1
26.08.2010
Хайдук
Лига Европы
Хайдук
4 : 1
19.08.2010
Униря
Лига Чемпионов
Зенит
1 : 0
04.08.2010
Униря
Лига Чемпионов
Униря
0 : 0
27.07.2010
Зенит
Лига Европы, 1/16 финала
Униря
1 : 3
25.02.2010
Ливерпуль
Информация о матче
Главный судья:
Майк Дин
(Уиррал)
Помощники судьи:
Стивен Чайлд
Адам Уоттс (оба - Англия)
Стадион:
Петровский
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 20:15 (прямая) "НТВ" 20:15 (прямая)
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