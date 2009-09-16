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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Стандард - Арсенал
Стандард - Арсенал: обзор матча 16 сентября 2009
Стандард
16.09.2009, среда, 22:45
Лига Чемпионов, группа H, 1 тур
2 : 3
Завершен
Арсенал
2'
Э. Мангала
5'
М. Йованович (П)
45'
Н. Бендтнер
78'
Т. Вермален
81'
Эдуардо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Стандард - Арсенал
Замена
Д. Уилшир
️️️️
Эдуардо
ГОЛ! 2:3!
Эдуардо
Пас отдал
С. Фабрегас
Замена
Горо
️️️️
В. Дальма
Замена
️️️️
Б. Санья
ГОЛ! 2:2!
Т. Вермален
Желтая карточка
Б. Никез
Замена
А. Рэмзи
️️️️
Т. Росицки
Замена
Б. Никез
️️️️
М. Йованович
ГОЛ! 2:1!
Н. Бендтнер
Пас отдал
А. Диаби
Желтая карточка
С. Болат
Желтая карточка
Г. Клиши
ГОЛ с пенальти! 2:0!
М. Йованович
ГОЛ! 1:0!
Э. Мангала
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Стандард
26
Синан Болат
ВР
3
Рикарду Роша
ЛЗ
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
23
Мохамед Сарр
ЦЗ
17
Маркос Камоццато
ПЗ
11
Милан Йованович
ЛП
16
Мехди Карсела-Гонсалес
ОП
9
Игор Де Камарго
(К)
АП
6
Вильфрид Дальма
ПП
70
Дьемерси Мбокани
ЦФ
Главный тренер
Ласло Болони
Арсенал
1
Вито Манноне
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
36
Вильям Галлас
ЦЗ
4
Томас Вермален
ЦЗ
27
Эммануэль Эбуэ
ПЗ
9
Эдуардо
ЛП
8
Александр Сонг
ОП
10
Томаш Росицки
ЦП
4
Сеск Фабрегас
(К)
ЦП
5
Абу Диаби
ПП
32
Никлас Бендтнер
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Стандард
1
Кристоф ван Хаут
ВР
14
Ландри Мюлемо
ЛЗ
2
Горо
ЦЗ
20
Фелипе
ЦЗ
7
Грегори Дюфер
ЦП
26
Бенжамен Никез
ЦП
20
Мусса Траоре
ЦФ
Арсенал
16
Микаэль Сильвестр
ЛЗ
3
Киран Гиббс
ЛЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
10
Джек Уилшир
ЦП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
7
Санчес Уотт
АП
4-1-2-1-1
26
Болат
3
Роша
5
Мангала
23
Сарр
17
Камоццато
16
Карсела-Гонсалес
11
Йованович
6
Дальма
9
Де Камарго
70
Мбокани
4-1-4-1
1
Манноне
27
Эбуэ
36
Галлас
4
Вермален
3
Клиши
8
Сонг
5
Диаби
10
Росицки
4
Фабрегас
9
Эдуардо
32
Бендтнер
20
Траоре
20
Траоре
6
Дальма
2
Горо
2
Горо
6
Дальма
11
Йованович
26
Никез
26
Никез
11
Йованович
3
Санья
3
Санья
9
Эдуардо
10
Уилшир
10
Уилшир
9
Эдуардо
10
Росицки
21
Рэмзи
21
Рэмзи
10
Росицки
Остались в запасе
Стандард
Арсенал
7
Грегори Дюфер
ЦП
1
Кристоф ван Хаут
ВР
14
Ландри Мюлемо
ЛЗ
20
Фелипе
ЦЗ
Главный тренер
Ласло Болони
16
Микаэль Сильвестр
ЛЗ
3
Киран Гиббс
ЛЗ
7
Санчес Уотт
АП
Главный тренер
Арсен Венгер
Остались в запасе
7
Грегори Дюфер
ЦП
1
Кристоф ван Хаут
ВР
14
Ландри Мюлемо
ЛЗ
20
Фелипе
ЦЗ
Остались в запасе
16
Микаэль Сильвестр
ЛЗ
3
Киран Гиббс
ЛЗ
7
Санчес Уотт
АП
Главный тренер
Ласло Болони
Главный тренер
Арсен Венгер
Статистика матча Стандард - Арсенал
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Ломмел
- : -
22.11.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Стандард
3 : 0
06.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Стандард
1 : 1
31.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Стандард
0 : 1
11.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Гент
2 : 1
18.09.2026
Стандард
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Главный судья:
Эдуардо Итурральде Гонсалес
(Бильбао)
Помощники судьи:
Роберто дель Паломар
Хесус Кальво Гуадамуро (оба - Испания)
Делегат:
Рене Эберле (Швейцария)
Стадион:
Морис Дюфрасне
Где смотреть матч:
"Спорт-Плюс" 22:30 (прямая)
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