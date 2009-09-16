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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Интер - Барселона
Интер - Барселона: обзор матча 16 сентября 2009
Интер
16.09.2009, среда, 22:45
Лига Чемпионов, группа F, 1 тур
0 : 0
Завершен
Барселона
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Интер - Барселона
Желтая карточка
К. Киву
Замена
М. Балотелли
️️️️
Д. Милито
Желтая карточка
Я. Туре
Замена
Д. Сантон
️️️️
У. Снейдер
Замена
А. Иньеста
️️️️
Т. Анри
Замена
Д. Станкович
️️️️
С. Мунтари
Желтая карточка
Т. Анри
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
20
Жулио Сезар
ВР
26
Кристиан Киву
ЛЗ
2
Лусио
ЦЗ
6
Вальтер Самуэль
ЦЗ
13
Майкон
ПЗ
4
Хавьер Дзанетти
(К)
ЛП
4
Салли Мунтари
ОП
10
Уэсли Снейдер
ЦП
8
Тиаго Мотта
ПП
9
Самуэль Это'О
ЦФ
22
Диего Милито
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Барселона
26
Виктор Вальдес
ВР
22
Эрик Абидаль
ЛЗ
5
Карлес Пуйоль
(К)
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
12
Тьерри Анри
ЛП
42
Яя Туре
ОП
20
Сейду Кейта
ЦП
6
Хави
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Интер
0
Франческо Тольдо
ВР
2
Иван Кордоба
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
0
Патрик Виейра
ЦП
5
Деян Станкович
ЦП
91
Эстебан Камбьяссо
ЦП
45
Марио Балотелли
ЦФ
Барселона
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
4
Рафаэль Маркес
ЦЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
8
Андрес Иньеста
ЦП
9
Жеффрен
ЦП
9
Педро
ПВ
4-1-3-2
20
Сезар
26
Киву
2
Лусио
6
Самуэль
13
Майкон
4
Мунтари
4
Дзанетти
10
Снейдер
8
Мотта
22
Милито
9
Это'О
4-1-3-1-1
26
Вальдес
10
Алвес
5
Пуйоль
3
Пике
22
Абидаль
42
Туре
20
Кейта
6
Хави
12
Анри
10
Месси
11
Ибрагимович
10
Снейдер
18
Сантон
18
Сантон
10
Снейдер
4
Мунтари
5
Станкович
5
Станкович
4
Мунтари
22
Милито
45
Балотелли
45
Балотелли
22
Милито
12
Анри
8
Иньеста
8
Иньеста
12
Анри
Остались в запасе
Интер
Барселона
0
Франческо Тольдо
ВР
2
Иван Кордоба
ЦЗ
0
Патрик Виейра
ЦП
91
Эстебан Камбьяссо
ЦП
Главный тренер
Жозе Моуринью
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
4
Рафаэль Маркес
ЦЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
9
Жеффрен
ЦП
9
Педро
ПВ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
0
Франческо Тольдо
ВР
2
Иван Кордоба
ЦЗ
0
Патрик Виейра
ЦП
91
Эстебан Камбьяссо
ЦП
Остались в запасе
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
4
Рафаэль Маркес
ЦЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
9
Жеффрен
ЦП
9
Педро
ПВ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Интер - Барселона
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Главный судья:
Вольфганг Штарк
(Эрголдинг)
Помощники судьи:
Ян-Хендрик Зальвер
Майк Пикель (оба - Германия)
Делегат:
Свейн Йоханнесен (Норвегия)
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
"НТВ+ Спорт" 22:30 (прямая)
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