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Расписание матчей 11-09-2009

Все матчи Онлайн Завершенные Важные Избранные
08 пн 09 Вчера 10 Сегодня 11 Завтра 12 пт
август 2009
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6
сентябрь 2009
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4
октябрь 2009
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1
Предыдущий день Следующий день
Чемпионат России. Второй Дивизион. Зона Восток 2009, 23 тур Таблица
11 сентября, 00:00
Енисей
1 : 1
Смена
Матч завершен
11 сентября, 00:00
Иртыш
4 : 1
Матч завершен
11 сентября, 00:00
Динамо Брл
1 : 0
Новокузнецк
Матч завершен
11 сентября, 12:00
3 : 0
Смена
Матч завершен
Россия. Первый дивизион 2009, 30 тур Таблица
11 сентября, 12:00
СКА-Хабаровск
0 : 0
Матч завершен
11 сентября, 12:00
Луч
2 : 0
Матч завершен
11 сентября, 12:00
Чита
3 : 3
Витязь
Матч завершен
11 сентября, 12:00
0 : 3
Носта
Матч завершен
11 сентября, 17:00
Урал
0 : 0
Балтика
Матч завершен
11 сентября, 17:00
Сибирь
1 : 0
Шинник
Матч завершен
11 сентября, 17:00
Волга
4 : 0
Черноморец
Матч завершен
11 сентября, 17:00
КАМАЗ
2 : 1
Краснодар
Матч завершен
Чемпионат России. Второй Дивизион. Зона Запад 2009, 29 тур Таблица
11 сентября, 00:00
4 : 1
Текстильщик
Матч завершен
11 сентября, 00:00
1 : 0
Спартак К
Матч завершен
Чемпионат России. Молодежное первенство 2009, 21 тур Таблица
11 сентября, 14:00
ЦСКА (мол)
2 : 4
Кр. Советов (мол)
Матч завершен
11 сентября, 15:00
3 : 1
Амкар (мол)
Матч завершен
11 сентября, 15:30
Рубин (мол)
1 : 1
Раменское
Матч завершен
11 сентября, 17:30
Кубань (мол)
1 : 2
Химки (мол)
Матч завершен
Чемпионат Португалии (2009/2010), 4 тур Таблица
11 сентября, 23:15
Витория Гимараеш
3 : 0
Навал
Матч завершен
Россия
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