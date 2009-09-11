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август 2009
сентябрь 2009
Чемпионат России. Второй Дивизион. Зона Восток 2009, 23 тур
Енисей
1 : 1
Смена
Матч завершен
Иртыш
4 : 1
Матч завершен
Динамо Брл
1 : 0
Новокузнецк
Матч завершен
3 : 0
Смена
Матч завершен
Россия. Первый дивизион 2009, 30 тур
СКА-Хабаровск
0 : 0
Матч завершен
Луч
2 : 0
Матч завершен
Чита
3 : 3
Витязь
Матч завершен
0 : 3
Носта
Матч завершен
Урал
0 : 0
Балтика
Матч завершен
Сибирь
1 : 0
Шинник
Матч завершен
Волга
4 : 0
Черноморец
Матч завершен
КАМАЗ
2 : 1
Краснодар
Матч завершен
Чемпионат России. Второй Дивизион. Зона Запад 2009, 29 тур
4 : 1
Текстильщик
Матч завершен
1 : 0
Спартак К
Матч завершен
Чемпионат России. Молодежное первенство 2009, 21 тур
ЦСКА (мол)
2 : 4
Кр. Советов (мол)
Матч завершен
3 : 1
Амкар (мол)
Матч завершен
Рубин (мол)
1 : 1
Раменское
Матч завершен
Кубань (мол)
1 : 2
Химки (мол)
Матч завершен
Чемпионат Португалии (2009/2010), 4 тур
Витория Гимараеш
3 : 0
Навал
Матч завершен