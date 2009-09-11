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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
КАМАЗ - Краснодар
КАМАЗ - Краснодар: обзор матча 11 сентября 2009
КАМАЗ
11.09.2009, пятница, 17:00
Россия. Первый дивизион, 30 тур
2 : 1
Завершен
Краснодар
30'
И. Каньенда
40'
С. Гогниев
12'
Д. Дорожкин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол КАМАЗ - Краснодар
Замена
️️️️
А. Кренделев
Желтая карточка
А. Козлов
Замена
️️️️
М. Багаев
Замена
️️️️
А. Перов
Замена
️️️️
В. Татарчук
Замена
️️️️
И. Каньенда
Замена
️️️️
Д. Дорожкин
Замена
️️️️
А. Алхазов
Желтая карточка
А. Романович
Желтая карточка
С. Цуканов
Замена
️️️️
И. Дудник
Желтая карточка
Р. Сурнев
ГОЛ! 2:1!
С. Гогниев
ГОЛ! 1:1!
И. Каньенда
12'
ГОЛ! 0:1!
Д. Дорожкин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
КАМАЗ
16
Дмитрий Яшин
ВР
77
Александр Куканос
ЦЗ
75
Андрей Ложкин
ЦЗ
5
Дмитрий Кудинов
ЦЗ
34
Алексей Козлов
ПЗ
19
Иван Тодорович
ЦП
33
Андрей Перов
ЦП
33
Александр Кренделев
ЦП
2
Спартак Гогниев
ЦФ
33
Исо Каньенда
ЦФ
13
Александр Алхазов
ЦФ
Главный тренер
Юрий Газзаев
Краснодар
31
Денис Пчелинцев
ВР
71
Михаил Багаев
ЛЗ
15
Евгений Калешин
ЛЗ
3
Игорь Дудник
ЦЗ
39
Сергей Цуканов
ЦЗ
24
Сергей Мирошниченко
ЦЗ
2
Роман Сурнев
ЦП
78
Любомир Кантонистов
ЦП
35
Анатолий Романович
ЦП
50
Владимир Татарчук
ПП
13
Денис Дорожкин
ЦФ
Главный тренер
Нурбий Хакунов
4-3-3
16
Яшин
77
Куканос
75
Ложкин
5
Кудинов
34
Козлов
19
Тодорович
33
Перов
33
Кренделев
13
Алхазов
33
Каньенда
2
Гогниев
3-2-4-1
31
Пчелинцев
3
Дудник
39
Цуканов
24
Мирошниченко
71
Багаев
15
Калешин
50
Татарчук
78
Кантонистов
35
Романович
2
Сурнев
13
Дорожкин
Остались в запасе
КАМАЗ
Краснодар
Главный тренер
Юрий Газзаев
Главный тренер
Нурбий Хакунов
Главный тренер
Юрий Газзаев
Главный тренер
Нурбий Хакунов
Статистика матча КАМАЗ - Краснодар
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
КАМАЗ
- : -
21.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
КАМАЗ
2 : 1
17.10.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
СКА-Хабаровск
3 : 3
10.10.2026
КАМАЗ
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
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