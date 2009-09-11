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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Чита - Витязь
Чита - Витязь: обзор матча 11 сентября 2009
Чита
11.09.2009, пятница, 12:00
Россия. Первый дивизион, 30 тур
3 : 3
Завершен
Витязь
13'
Г. Богю
17'
И. Лесков
81'
И. Нагибин (П)
56'
Р. Григорян (П)
66'
Р. Григорян
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Чита - Витязь
Замена
️️️️
С. Шарин
Замена
️️️️
М. Крейсман
Замена
️️️️
Р. Григорян
ГОЛ с пенальти! 3:2!
И. Нагибин
Желтая карточка
И. Шабаев
Желтая карточка
В. Черницын
Желтая карточка
М. Крейсман
ГОЛ! 2:2!
Р. Григорян
Пенальти не реализован!
Р. Григорян
Желтая карточка
Г. Богю
Замена
️️️️
В. Беличенко
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Р. Григорян
Замена
️️️️
С. Мельников
Замена
️️️️
А. Киреев
Замена
️️️️
Г. Гармашов
Желтая карточка
В. Авсюк
Желтая карточка
А. Подпругин
ГОЛ! 2:0!
И. Лесков
17'
ГОЛ! 1:0!
Г. Богю
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Чита
1
Евгений Городов
ВР
13
Алексей Подпругин
ЦЗ
26
Виталий Беличенко
ЦЗ
2
Иван Лесков
ЦЗ
7
Михаил Ванев
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
10
Владимир Булатенко
ЦП
91
Георгий Гармашов
ЦП
0
Максим Крейсман
ЦП
9
Иван Нагибин
ЦП
0
Георге Богю
ЦФ
Витязь
1
Василий Черницын
ВР
55
Константин Лобов
ЛЗ
14
Антон Рогочий
ЦЗ
88
Андрей Киреев
ЦЗ
15
Алексей Житников
ПЗ
7
Владислав Хатаженков
ПЗ
22
Ильдар Шабаев
ПЗ
9
Владимир Авсюк
ЦП
8
Сергей Шарин
ЦП
28
Роман Григорян
ЦП
13
Семен Мельников
ЦФ
Главный тренер
Сергей Балахнин
3-2-4-1
1
Городов
26
Беличенко
2
Лесков
7
Ванев
13
Подпругин
8
Смольников
10
Булатенко
0
Крейсман
9
Нагибин
91
Гармашов
0
Богю
3-2-3-1
1
Черницын
7
Хатаженков
14
Рогочий
88
Киреев
22
Шабаев
55
Лобов
9
Авсюк
8
Шарин
28
Григорян
13
Мельников
Остались в запасе
Чита
Витязь
Главный тренер
Сергей Балахнин
Главный тренер
Сергей Балахнин
Статистика матча Чита - Витязь
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Чита
Россия. Кубок, 1/16 финала
Чертаново
3 : 0
12.08.2026
Чита
Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 10 тур
Чертаново
2 : 0
05.06.2022
Чита
Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 9 тур
Олимп-Долгопрудный-2
2 : 2
28.05.2022
Чита
Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 8 тур
Чита
3 : 1
21.05.2022
Химик
Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 7 тур
Чита
1 : 2
14.05.2022
Торпедо Вл
Витязь
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 25 тур
Динамо Бр
2 : 0
28.05.2017
Витязь
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 24 тур
Витязь
4 : 1
21.05.2017
Энергомаш
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 23 тур
Витязь
3 : 3
13.05.2017
Чертаново
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 22 тур
Витязь
4 : 4
08.05.2017
Арсенал-2
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 21 тур
Рязань
3 : 0
30.04.2017
Витязь
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Дорошенко
(Ейск)
Стадион:
Локомотив
Новости команд
Все
Чита
Витязь
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5 августа
5
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22 июля
2
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5 августа
5
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22 июля
2
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2023.06.22 12:16
2
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