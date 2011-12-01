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    Василий Черницын

    Вратарь
    Имя Василий
    Отчество Юрьевич
    Фамилия Черницын
    Команда Завершил карьеру
    Родной город Ярославль
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 15 мая 1977 (45 лет)
    Рост 190
    Вес 86
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