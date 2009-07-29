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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Носта - Витязь
Носта - Витязь: обзор матча 29 июля 2009
Носта
29.07.2009, среда, 17:00
Россия. Первый дивизион, 22 тур
1 : 1
Завершен
Витязь
89'
С. Фролов
29'
А. Архипов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Носта - Витязь
ГОЛ! 1:1!
С. Фролов
Замена
️️️️
С. Анохин
Замена
️️️️
А. Архипов
Замена
️️️️
Д. Клопков
Замена
️️️️
С. Мельников
Замена
️️️️
М. Козлов
Желтая карточка
С. Мельников
Желтая карточка
М. Будников
Желтая карточка
М. Минеев
Замена
️️️️
А. Павленко
Замена
️️️️
В. Левшин
Замена
️️️️
А. Горин
ГОЛ! 0:1!
А. Архипов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Носта
1
Денис Вавилин
ВР
41
Александр Горин
ЛЗ
30
Максим Минеев
ЦЗ
77
Андрей Павленко
ЦЗ
22
Максим Будников
ЦЗ
32
Владимир Левшин
ЛВ
11
Андрей Пазин
ОП
0
Владислав Лунгу
ЦП
44
Денис Клопков
ЦП
8
Иван Семенов
ПП
2
Сергей Фролов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Подпалый
Витязь
1
Василий Черницын
ВР
78
Вадим Фирсов
ЦЗ
3
Андрей Смирнов
ЦЗ
14
Антон Рогочий
ЦЗ
22
Ильдар Шабаев
ПЗ
10
Михаил Козлов
ОП
4
Илья Калашников
ЦП
18
Алексей Архипов
ЦП
28
Роман Григорян
ЦП
10
Сергей Анохин
ЦФ
13
Семен Мельников
ЦФ
Главный тренер
Сергей Балахнин
4-1-3-1-1
1
Вавилин
41
Горин
77
Павленко
22
Будников
30
Минеев
11
Пазин
0
Лунгу
44
Клопков
8
Семенов
32
Левшин
2
Фролов
4-1-3-2
1
Черницын
22
Шабаев
3
Смирнов
14
Рогочий
78
Фирсов
10
Козлов
4
Калашников
18
Архипов
28
Григорян
13
Мельников
10
Анохин
Остались в запасе
Носта
Витязь
Главный тренер
Сергей Подпалый
Главный тренер
Сергей Балахнин
Главный тренер
Сергей Подпалый
Главный тренер
Сергей Балахнин
Статистика матча Носта - Витязь
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Носта
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 10 тур
Носта
2 : 1
29.10.2026
Ижевск
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 9 тур
Оренбург-2
5 : 1
25.10.2026
Носта
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 8 тур
Челябинск-2
0 : 0
18.10.2026
Носта
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 7 тур
Носта
2 : 1
11.10.2026
Рубин-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 6 тур
Урал-2
1 : 2
04.10.2026
Носта
Витязь
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 25 тур
Динамо Бр
2 : 0
28.05.2017
Витязь
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 24 тур
Витязь
4 : 1
21.05.2017
Энергомаш
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 23 тур
Витязь
3 : 3
13.05.2017
Чертаново
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 22 тур
Витязь
4 : 4
08.05.2017
Арсенал-2
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 21 тур
Рязань
3 : 0
30.04.2017
Витязь
Информация о матче
Главный судья:
Юрий Куница
(Краснодар)
Стадион:
Металлург
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