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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Витязь - Шинник
Витязь - Шинник: обзор матча 01 ноября 2009
Витязь
01.11.2009, воскресенье, 14:00
Россия. Первый дивизион, 39 тур
1 : 0
Завершен
Шинник
81'
А. Пономарев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Витязь - Шинник
Замена
️️️️
И. Калашников
Вторая желтая
М. Вьештица
ГОЛ! 1:0!
А. Пономарев
Желтая карточка
С. Кабанов
Замена
️️️️
Н. Бурмистров
Замена
️️️️
Е. Кузнецов
Замена
️️️️
С. Яшин
Замена
️️️️
С. Мельников
Замена
️️️️
А. Житников
Желтая карточка
М. Вьештица
Желтая карточка
Е. Кузнецов
Замена
️️️️
В. Авсюк
Желтая карточка
М. Бурченко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Витязь
1
Василий Черницын
ВР
89
Анатолий Измайлов
ЦЗ
0
Александр Пономарев
ЦЗ
22
Ильдар Шабаев
ПЗ
7
Владислав Хатаженков
ПЗ
15
Алексей Житников
ПЗ
9
Владимир Авсюк
ЦП
4
Илья Калашников
ЦП
28
Роман Григорян
ЦП
10
Сергей Анохин
ЦФ
13
Семен Мельников
ЦФ
Главный тренер
Сергей Балахнин
Шинник
27
Сергей Правкин
ВР
2
Алли Ндри
ЛЗ
99
Сергей Кабанов
ЦЗ
0
Емидио Ромалье Рикардо Силва
ЦЗ
16
Милан Вьештица
ЦЗ
20
Роман Войдель
ЛП
25
Андрей Бочков
ОП
22
Евгений Кузнецов
ЦП
18
Сергей Яшин
ЦП
8
Максим Бурченко
ЦП
18
Никита Бурмистров
ПВ
Главный тренер
Иван Лях
3-2-3-2
1
Черницын
22
Шабаев
89
Измайлов
0
Пономарев
7
Хатаженков
15
Житников
9
Авсюк
4
Калашников
28
Григорян
13
Мельников
10
Анохин
4-1-4-1
27
Правкин
99
Кабанов
0
Рикардо Силва
16
Вьештица
2
Ндри
25
Бочков
22
Кузнецов
18
Яшин
8
Бурченко
20
Войдель
18
Бурмистров
Остались в запасе
Витязь
Шинник
Главный тренер
Сергей Балахнин
Главный тренер
Иван Лях
Главный тренер
Сергей Балахнин
Главный тренер
Иван Лях
Статистика матча Витязь - Шинник
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
5
Матчи команд
Витязь
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 25 тур
Динамо Бр
2 : 0
28.05.2017
Витязь
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 24 тур
Витязь
4 : 1
21.05.2017
Энергомаш
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 23 тур
Витязь
3 : 3
13.05.2017
Чертаново
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 22 тур
Витязь
4 : 4
08.05.2017
Арсенал-2
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 21 тур
Рязань
3 : 0
30.04.2017
Витязь
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
- : -
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Россия. Кубок, 1/2 финала
Нижний Новгород
4 : 0
14.10.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Шинник
2 : 0
10.10.2026
Текстильщик
Информация о матче
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