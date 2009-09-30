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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Луч - Витязь
Луч - Витязь: обзор матча 30 сентября 2009
Луч
30.09.2009, среда, 12:00
Россия. Первый дивизион, 33 тур
0 : 1
Завершен
Витязь
78'
Р. Григорян
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Луч - Витязь
+1
Желтая карточка
А. Рогочий
Замена
Э. Сахневич
️️️️
В. Воскобойников
Замена
С. Шарин
️️️️
А. Архипов
ГОЛ! 0:1!
Р. Григорян
Замена
Ю. Першин
️️️️
С. Анохин
Замена
В. Воскобойников
️️️️
Д. Кудряшов
Замена
А. Пономарев
️️️️
И. Шабаев
Замена
Л. Корнилов
️️️️
Ю. Мамаев
Замена
М. Козлов
️️️️
А. Измайлов
Замена
Ю. Роденков
️️️️
А. Тихоновецкий
Желтая карточка
Д. Дедечко
18'
Желтая карточка
В. Авсюк
16'
Желтая карточка
И. Шабаев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Луч
70
Александр Котляров
ВР
7
Александр Данцев
ЛЗ
2
Андрей Колесников
ЦЗ
24
Виталий Казанцев
ЦЗ
5
Матия Кристич
ЦЗ
2
Артем Михеев
ЦП
28
Юрий Мамаев
ЦП
9
Владимир Михалев
ЦП
13
Дмитрий Кудряшов
ЦП
69
Денис Дедечко
ЦП
10
Александр Тихоновецкий
ЦФ
Витязь
1
Василий Черницын
ВР
55
Константин Лобов
ЛЗ
89
Анатолий Измайлов
ЦЗ
14
Антон Рогочий
ЦЗ
7
Владислав Хатаженков
ПЗ
22
Ильдар Шабаев
ПЗ
9
Владимир Авсюк
ЦП
18
Алексей Архипов
ЦП
4
Илья Калашников
ЦП
28
Роман Григорян
ЦП
10
Сергей Анохин
ЦФ
Главный тренер
Сергей Балахнин
Луч
1
Андрей Чичкин
ВР
18
Лев Корнилов
ЦП
18
Дмитрий Подружко
ЦП
0
Беслан Гублия
ЦП
0
Эдуард Сахневич
ЦФ
9
Владимир Воскобойников
ЦФ
93
Юрий Роденков
ЦФ
Витязь
6
Алексей Зуев
ВР
0
Александр Пономарев
ЦЗ
88
Андрей Киреев
ЦЗ
10
Михаил Козлов
ОП
8
Сергей Шарин
ЦП
13
Юрий Першин
ЦФ
13
Семен Мельников
ЦФ
4-5-1
70
Котляров
7
Данцев
24
Казанцев
5
Кристич
2
Колесников
28
Мамаев
9
Михалев
13
Кудряшов
69
Дедечко
2
Михеев
10
Тихоновецкий
3-2-4-1
1
Черницын
7
Хатаженков
89
Измайлов
14
Рогочий
22
Шабаев
55
Лобов
18
Архипов
4
Калашников
28
Григорян
9
Авсюк
10
Анохин
Воскобойников
0
Сахневич
0
Сахневич
Воскобойников
28
Мамаев
18
Корнилов
18
Корнилов
28
Мамаев
13
Кудряшов
9
Воскобойников
9
Воскобойников
13
Кудряшов
10
Тихоновецкий
93
Роденков
93
Роденков
10
Тихоновецкий
18
Архипов
8
Шарин
8
Шарин
18
Архипов
22
Шабаев
0
Пономарев
0
Пономарев
22
Шабаев
10
Анохин
13
Першин
13
Першин
10
Анохин
89
Измайлов
10
Козлов
10
Козлов
89
Измайлов
Остались в запасе
Луч
Витязь
18
Дмитрий Подружко
ЦП
0
Беслан Гублия
ЦП
1
Андрей Чичкин
ВР
13
Семен Мельников
ЦФ
6
Алексей Зуев
ВР
88
Андрей Киреев
ЦЗ
Главный тренер
Сергей Балахнин
Остались в запасе
18
Дмитрий Подружко
ЦП
0
Беслан Гублия
ЦП
1
Андрей Чичкин
ВР
Остались в запасе
13
Семен Мельников
ЦФ
6
Алексей Зуев
ВР
88
Андрей Киреев
ЦЗ
Главный тренер
Сергей Балахнин
Статистика матча Луч - Витязь
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Луч
Россия. ФНЛ, 27 тур
Факел
1 : 0
15.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 26 тур
Чайка
1 : 1
09.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 25 тур
Торпедо
0 : 2
23.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 24 тур
Спартак-2
0 : 2
17.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 23 тур
Шинник
3 : 1
13.11.2019
Луч
Витязь
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 25 тур
Динамо Бр
2 : 0
28.05.2017
Витязь
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 24 тур
Витязь
4 : 1
21.05.2017
Энергомаш
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 23 тур
Витязь
3 : 3
13.05.2017
Чертаново
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 22 тур
Витязь
4 : 4
08.05.2017
Арсенал-2
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 21 тур
Рязань
3 : 0
30.04.2017
Витязь
Информация о матче
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