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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Витязь - Cибирь
Витязь - Cибирь: обзор матча 19 сентября 2009
Витязь
19.09.2009, суббота, 18:00
Россия. Первый дивизион, 31 тур
0 : 2
Завершен
Cибирь
44'
А. Медведев
82'
Е. Зиновьев (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Витязь - Cибирь
Замена
️️️️
Г. Близнюк
Замена
️️️️
В. Авсюк
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Е. Зиновьев
Замена
️️️️
А. Васильев
Замена
️️️️
А. Пономарев
Желтая карточка
Г. Близнюк
Замена
️️️️
Г. Станковски
Пенальти не реализован!
Р. Григорян
Желтая карточка
А. Медведев
Замена
️️️️
С. Мельников
Замена
️️️️
А. Архипов
ГОЛ! 0:1!
А. Медведев
Желтая карточка
А. Шуленин
Желтая карточка
В. Авсюк
Желтая карточка
А. Васильев
Желтая карточка
А. Архипов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Витязь
1
Василий Черницын
ВР
55
Константин Лобов
ЛЗ
89
Анатолий Измайлов
ЦЗ
0
Александр Пономарев
ЦЗ
14
Антон Рогочий
ЦЗ
7
Владислав Хатаженков
ПЗ
18
Алексей Архипов
ЦП
9
Владимир Авсюк
ЦП
28
Роман Григорян
ЦП
10
Сергей Анохин
ЦФ
13
Семен Мельников
ЦФ
Главный тренер
Сергей Балахнин
Cибирь
1
Сергей Чепчугов
ВР
2
Алексей Аравин
ЛЗ
3
Дмитрий Молош
ЛЗ
4
Томаш Выходил
ЦЗ
17
Денис Бухряков
ЦЗ
8
Алексей Васильев
ЛП
9
Александр Шуленин
ЦП
52
Евгений Зиновьев
ПП
10
Горан Станковски
ЦФ
10
Геннадий Близнюк
ЦФ
13
Алексей Медведев
ЦФ
3-2-3-2
1
Черницын
89
Измайлов
0
Пономарев
14
Рогочий
55
Лобов
7
Хатаженков
18
Архипов
9
Авсюк
28
Григорян
13
Мельников
10
Анохин
4-3-3
1
Чепчугов
2
Аравин
4
Выходил
17
Бухряков
3
Молош
52
Зиновьев
9
Шуленин
8
Васильев
13
Медведев
10
Близнюк
10
Станковски
Остались в запасе
Витязь
Cибирь
Главный тренер
Сергей Балахнин
Главный тренер
Сергей Балахнин
Статистика матча Витязь - Cибирь
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Витязь
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 25 тур
Динамо Бр
2 : 0
28.05.2017
Витязь
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 24 тур
Витязь
4 : 1
21.05.2017
Энергомаш
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 23 тур
Витязь
3 : 3
13.05.2017
Чертаново
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 22 тур
Витязь
4 : 4
08.05.2017
Арсенал-2
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 21 тур
Рязань
3 : 0
30.04.2017
Витязь
Cибирь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Cибирь
0 : 0
25.05.2019
Краснодар-2
Россия. ФНЛ, 37 тур
Cибирь
1 : 0
19.05.2019
Авангард
Россия. ФНЛ, 36 тур
Армавир
0 : 1
11.05.2019
Cибирь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Cибирь
0 : 1
04.05.2019
Сочи
Россия. ФНЛ, 34 тур
Нижний Новгород
1 : 0
28.04.2019
Cибирь
Информация о матче
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Витязь
Cибирь
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