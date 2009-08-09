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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Витязь - Краснодар
Витязь - Краснодар: обзор матча 09 августа 2009
Витязь
09.08.2009, воскресенье, 18:00
Россия. Первый дивизион, 24 тур
2 : 0
Завершен
Краснодар
9'
А. Архипов
57'
Р. Григорян
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Витязь - Краснодар
Вторая желтая
И. Шабаев
Желтая карточка
А. Олейник
Замена
️️️️
Р. Григорян
Замена
️️️️
Ю. Дубровин
Желтая карточка
Ю. Дубровин
Замена
️️️️
С. Мельников
Замена
️️️️
А. Михеев
Замена
️️️️
С. Анохин
Желтая карточка
И. Шабаев
ГОЛ! 2:0!
Р. Григорян
Замена
️️️️
В. Татарчук
Замена
️️️️
М. Козлов
Замена
️️️️
С. Соколов
Желтая карточка
С. Мирошниченко
ГОЛ! 1:0!
А. Архипов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Витязь
1
Василий Черницын
ВР
0
Александр Пономарев
ЦЗ
14
Антон Рогочий
ЦЗ
7
Владислав Хатаженков
ПЗ
22
Ильдар Шабаев
ПЗ
10
Михаил Козлов
ОП
18
Алексей Архипов
ЦП
4
Илья Калашников
ЦП
28
Роман Григорян
ЦП
13
Семен Мельников
ЦФ
10
Сергей Анохин
ЦФ
Главный тренер
Сергей Балахнин
Краснодар
31
Денис Пчелинцев
ВР
15
Евгений Калешин
ЛЗ
2
Сергей Соколов
ЦЗ
4
Алексей Бугаев
ЦЗ
24
Сергей Мирошниченко
ЦЗ
5
Юрий Дубровин
ПЗ
25
Максим Деменко
ЦП
90
Андрей Михеев
ЦП
50
Владимир Татарчук
ПП
10
Игорь Пикущак
ЦФ
27
Александр Олейник
ЦФ
Главный тренер
Нурбий Хакунов
4-1-3-2
1
Черницын
7
Хатаженков
0
Пономарев
14
Рогочий
22
Шабаев
10
Козлов
18
Архипов
4
Калашников
28
Григорян
10
Анохин
13
Мельников
3-2-3-2
31
Пчелинцев
2
Соколов
4
Бугаев
24
Мирошниченко
5
Дубровин
15
Калешин
50
Татарчук
90
Михеев
25
Деменко
27
Олейник
10
Пикущак
Остались в запасе
Витязь
Краснодар
Главный тренер
Сергей Балахнин
Главный тренер
Нурбий Хакунов
Главный тренер
Сергей Балахнин
Главный тренер
Нурбий Хакунов
Статистика матча Витязь - Краснодар
1
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Витязь
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 25 тур
Динамо Бр
2 : 0
28.05.2017
Витязь
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 24 тур
Витязь
4 : 1
21.05.2017
Энергомаш
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 23 тур
Витязь
3 : 3
13.05.2017
Чертаново
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 22 тур
Витязь
4 : 4
08.05.2017
Арсенал-2
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 21 тур
Рязань
3 : 0
30.04.2017
Витязь
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
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