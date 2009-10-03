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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
СКА-Хабаровск - Витязь
СКА-Хабаровск - Витязь: обзор матча 03 октября 2009
СКА-Хабаровск
03.10.2009, суббота, 12:00
Россия. Первый дивизион, 34 тур
1 : 0
Завершен
Витязь
45+1'
Н. Сафрониди
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол СКА-Хабаровск - Витязь
Замена
А. Нечаев
️️️️
Н. Сафрониди
+1
Желтая карточка
А. Киреев
Замена
Ю. Першин
️️️️
С. Шарин
Замена
Р. Григорян
️️️️
М. Козлов
Замена
В. Никифоров
️️️️
К. Гарбуз
Замена
Е. Алхимов
️️️️
А. Мурнин
ГОЛ! 1:0!
Н. Сафрониди
+1
Желтая карточка
К. Гарбуз
Замена
А. Киреев
️️️️
А. Пономарев
18'
Желтая карточка
М. Козлов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
СКА-Хабаровск
79
Максим Счастливцев
ВР
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
19
Константин Гарбуз
ЛЗ
15
Андрей-Лорел Серан
ЦЗ
6
Дадаш Казиханов
ЦЗ
3
Николай Олеников
ЦЗ
15
Андрей Коновалов
ПЗ
77
Павел Кутас
ПЗ
27
Андрей Мурнин
ЦП
80
Вячеслав Запояска
ЦП
8
Василий Кармазиненко
ЦФ
Главный тренер
Владимир Файзулин
Витязь
1
Василий Черницын
ВР
55
Константин Лобов
ЛЗ
89
Анатолий Измайлов
ЦЗ
0
Александр Пономарев
ЦЗ
22
Ильдар Шабаев
ПЗ
15
Алексей Житников
ПЗ
10
Михаил Козлов
ОП
18
Алексей Архипов
ЦП
8
Сергей Шарин
ЦП
4
Илья Калашников
ЦП
10
Сергей Анохин
ЦФ
Главный тренер
Сергей Балахнин
СКА-Хабаровск
40
Антон Козорез
ВР
10
Владислав Никифоров
ЛЗ
13
Андрей Семенов
ЦЗ
5
Антон Купчин
ПЗ
18
Александр Нечаев
ЦП
18
Сергей Шудров
ЦП
11
Евгений Алхимов
ЦФ
Витязь
6
Алексей Зуев
ВР
88
Андрей Киреев
ЦЗ
28
Роман Григорян
ЦП
13
Юрий Першин
ЦФ
13
Семен Мельников
ЦФ
23
Виталий Полевиков
ЦФ
3-2-2-1
79
Счастливцев
15
Серан
6
Казиханов
3
Олеников
19
Гарбуз
77
Кутас
27
Мурнин
80
Запояска
8
Кармазиненко
3-3-3-1
1
Черницын
22
Шабаев
89
Измайлов
0
Пономарев
15
Житников
10
Козлов
55
Лобов
18
Архипов
8
Шарин
4
Калашников
10
Анохин
70
Сафрониди
18
Нечаев
18
Нечаев
70
Сафрониди
19
Гарбуз
10
Никифоров
10
Никифоров
19
Гарбуз
27
Мурнин
11
Алхимов
11
Алхимов
27
Мурнин
8
Шарин
13
Першин
13
Першин
8
Шарин
0
Пономарев
88
Киреев
88
Киреев
0
Пономарев
10
Козлов
28
Григорян
28
Григорян
10
Козлов
Остались в запасе
СКА-Хабаровск
Витязь
18
Сергей Шудров
ЦП
40
Антон Козорез
ВР
13
Андрей Семенов
ЦЗ
5
Антон Купчин
ПЗ
Главный тренер
Владимир Файзулин
13
Семен Мельников
ЦФ
23
Виталий Полевиков
ЦФ
6
Алексей Зуев
ВР
Главный тренер
Сергей Балахнин
Остались в запасе
18
Сергей Шудров
ЦП
40
Антон Козорез
ВР
13
Андрей Семенов
ЦЗ
5
Антон Купчин
ПЗ
Остались в запасе
13
Семен Мельников
ЦФ
23
Виталий Полевиков
ЦФ
6
Алексей Зуев
ВР
Главный тренер
Владимир Файзулин
Главный тренер
Сергей Балахнин
Статистика матча СКА-Хабаровск - Витязь
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
- : -
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
СКА-Хабаровск
1 : 2
18.10.2026
Волга
Витязь
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 25 тур
Динамо Бр
2 : 0
28.05.2017
Витязь
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 24 тур
Витязь
4 : 1
21.05.2017
Энергомаш
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 23 тур
Витязь
3 : 3
13.05.2017
Чертаново
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 22 тур
Витязь
4 : 4
08.05.2017
Арсенал-2
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 21 тур
Рязань
3 : 0
30.04.2017
Витязь
Информация о матче
Стадион:
им. В.И. Ленина
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