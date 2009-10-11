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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Витязь - Металлург Л
Витязь - Металлург Л: обзор матча 11 октября 2009
Витязь
11.10.2009, воскресенье, 16:00
Россия. Первый дивизион, 35 тур
2 : 0
Завершен
Металлург Л
15'
С. Анохин
73'
Р. Григорян (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Витязь - Металлург Л
Желтая карточка
Е. Качан
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Р. Григорян
Желтая карточка
И. Шабаев
Замена
️️️️
М. Стефанович
Замена
️️️️
В. Авсюк
Замена
️️️️
А. Житников
Замена
️️️️
А. Григорян
Замена
️️️️
Ю. Першин
Красная карточка
В. Хатаженков
Желтая карточка
А. Григорян
Желтая карточка
М. Костин
ГОЛ! 1:0!
С. Анохин
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Витязь
1
Василий Черницын
ВР
55
Константин Лобов
ЛЗ
14
Антон Рогочий
ЦЗ
22
Ильдар Шабаев
ПЗ
15
Алексей Житников
ПЗ
7
Владислав Хатаженков
ПЗ
18
Алексей Архипов
ЦП
9
Владимир Авсюк
ЦП
28
Роман Григорян
ЦП
13
Юрий Першин
ЦФ
10
Сергей Анохин
ЦФ
Главный тренер
Андрей Романов
Металлург Л
0
Дмитрий Алексеев
ВР
19
Алексей Журавлев
ЛЗ
2
Вячеслав Кренделев
ЛЗ
0
Миодраг Стефанович
ЦЗ
9
Александр Фомичев
ЦЗ
80
Евгений Качан
ЦЗ
45
Дмитрий Косенко
ПЗ
2
Александр Сторожук
ЦП
10
Михаил Костин
ЦП
20
Антон Середа
ЦФ
10
Артур Григорян
ЦФ
Главный тренер
Сергей Хрипунков
3-2-3-2
1
Черницын
22
Шабаев
15
Житников
14
Рогочий
55
Лобов
7
Хатаженков
18
Архипов
9
Авсюк
28
Григорян
10
Анохин
13
Першин
3-2-2-2
0
Алексеев
0
Стефанович
9
Фомичев
80
Качан
45
Косенко
2
Кренделев
2
Сторожук
10
Костин
10
Григорян
20
Середа
Остались в запасе
Витязь
Металлург Л
Главный тренер
Андрей Романов
Главный тренер
Сергей Хрипунков
Главный тренер
Андрей Романов
Главный тренер
Сергей Хрипунков
Статистика матча Витязь - Металлург Л
1
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Витязь
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 25 тур
Динамо Бр
2 : 0
28.05.2017
Витязь
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 24 тур
Витязь
4 : 1
21.05.2017
Энергомаш
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 23 тур
Витязь
3 : 3
13.05.2017
Чертаново
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 22 тур
Витязь
4 : 4
08.05.2017
Арсенал-2
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 21 тур
Рязань
3 : 0
30.04.2017
Витязь
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Салют
2 : 0
31.10.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Металлург Л
1 : 2
24.10.2026
Орел
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Родина-М
0 : 3
17.10.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Металлург Л
3 : 0
11.10.2026
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Металлург Л
2 : 0
03.10.2026
Зенит
Информация о матче
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