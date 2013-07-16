Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Андрей Романов

    Тренер
    Имя Андрей
    Отчество Витальевич
    Фамилия Романов
    Команда Витязь
    Гражданство Россия
    Дата рождения 2 июля 1964
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Витязь 2 1 1 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    16.07.2013 Металлург Л 2 : 0 Витязь
    22.07.2013 Витязь 1 : 0 Орел
    • Читайте нас: 
    11