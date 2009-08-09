|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Витязь
|13
|-13
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.11.2009
|1' -90'
|Витязь (Подольск)
|2:1
|Балтика (Калининград)
|01.11.2009
|1' -90'
|Витязь (Подольск)
|1:0
|Шинник (Ярославль)
|14.10.2009
|1' -90'
|Витязь (Подольск)
|3:1
|Салют (Белгород)
|11.10.2009
|1' -90'
|Витязь (Подольск)
|2:0
|Металлург Л (Липецк)
|03.10.2009
|1' -90'
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|1:0
|Витязь (Подольск)
|30.09.2009
|1' -90'
|Луч (Владивосток)
|0:1
|Витязь (Подольск)
|22.09.2009
|1' -90'
|Витязь (Подольск)
|0:0
|Урал (Екатеринбург)
|19.09.2009
|1' -90'
|Витязь (Подольск)
|0:2
|Сибирь (Новосибирск)
|11.09.2009
|1' -90'
|Чита (Чита)
|3:3
|Витязь (Подольск)
|77'
|09.08.2009
|1' -90'
|Витязь (Подольск)
|2:0
|Краснодар (Краснодар)
|06.08.2009
|1' -90'
|Витязь (Подольск)
|4:1
|Черноморец (Новороссийск)
|29.07.2009
|1' -90'
|Носта (Новотроицк)
|1:1
|Витязь (Подольск)