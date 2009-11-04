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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Витязь - Балтика
Витязь - Балтика: обзор матча 04 ноября 2009
Витязь
04.11.2009, среда, 14:00
Россия. Первый дивизион, 40 тур
2 : 1
Завершен
Балтика
18'
Р. Григорян
84'
С. Шарин
15'
Д. Голубов (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Витязь - Балтика
ГОЛ! 2:1!
С. Шарин
Желтая карточка
В. Окорочков
Замена
️️️️
М. Козлов
Замена
️️️️
С. Коровушкин
Замена
️️️️
А. Пономарев
Замена
️️️️
С. Егоров
Желтая карточка
С. Шарин
Замена
️️️️
Р. Григорян
Замена
️️️️
С. Анохин
Желтая карточка
А. Пономарев
ГОЛ! 1:1!
Р. Григорян
18'
15'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Д. Голубов
14'
Желтая карточка
С. Егоров
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Витязь
1
Василий Черницын
ВР
89
Анатолий Измайлов
ЦЗ
0
Александр Пономарев
ЦЗ
7
Владислав Хатаженков
ПЗ
22
Ильдар Шабаев
ПЗ
10
Михаил Козлов
ОП
8
Сергей Шарин
ЦП
4
Илья Калашников
ЦП
28
Роман Григорян
ЦП
10
Сергей Анохин
ЦФ
13
Семен Мельников
ЦФ
Главный тренер
Сергей Балахнин
Балтика
16
Михаил Барановский
ВР
5
Егор Крыштафович
ЦЗ
25
Алексей Ревякин
ЦЗ
13
Алексей Семенов
ПЗ
27
Юрий Лебедев
ПЗ
3
Андрей Сидяев
ПЗ
15
Алексей Коломийченко
ЛП
18
Сергей Коровушкин
ЦП
15
Валентин Окорочков
ПП
58
Сергей Егоров
ПП
85
Дмитрий Голубов
ЦФ
Главный тренер
Зураб Саная
4-1-3-2
1
Черницын
7
Хатаженков
89
Измайлов
0
Пономарев
22
Шабаев
10
Козлов
8
Шарин
4
Калашников
28
Григорян
13
Мельников
10
Анохин
3-2-4-1
16
Барановский
13
Семенов
5
Крыштафович
25
Ревякин
3
Сидяев
27
Лебедев
58
Егоров
15
Окорочков
18
Коровушкин
15
Коломийченко
85
Голубов
Остались в запасе
Витязь
Балтика
Главный тренер
Сергей Балахнин
Главный тренер
Зураб Саная
Главный тренер
Сергей Балахнин
Главный тренер
Зураб Саная
Статистика матча Витязь - Балтика
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Витязь
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 25 тур
Динамо Бр
2 : 0
28.05.2017
Витязь
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 24 тур
Витязь
4 : 1
21.05.2017
Энергомаш
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 23 тур
Витязь
3 : 3
13.05.2017
Чертаново
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 22 тур
Витязь
4 : 4
08.05.2017
Арсенал-2
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 21 тур
Рязань
3 : 0
30.04.2017
Витязь
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Еськов
(Москва)
Стадион:
Труд
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