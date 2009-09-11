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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Урал - Балтика
Урал - Балтика: обзор матча 11 сентября 2009
Урал
11.09.2009, пятница, 17:00
Россия. Первый дивизион, 30 тур
0 : 0
Завершен
Балтика
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Урал - Балтика
Замена
️️️️
А. Коломийченко
Желтая карточка
А. Першин
Замена
️️️️
В. Шишелов
Замена
️️️️
О. Шатов
Замена
️️️️
С. Коровушкин
Желтая карточка
С. Коровушкин
Замена
️️️️
М. Попов
Замена
️️️️
И. Завалий
Желтая карточка
А. Фидлер
Желтая карточка
А. Ревякин
14'
Желтая карточка
М. Барановский
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Урал
1
Алексей Солосин
ВР
34
Александр Кацалапов
ЛЗ
2
Максим Поворов
ЦЗ
4
Павел Степанец
ЦЗ
10
Артем Фидлер
ОП
18
Максим Рязанцев
ЦП
27
Олег Шатов
ЦП
8
Анатолий Герк
ЦП
36
Константин Скрыльников
ЦП
55
Владимир Шишелов
ЦФ
9
Хасан Мамтов
ЦФ
Главный тренер
Александр Побегалов
Балтика
16
Михаил Барановский
ВР
85
Михаил Попов
ЛЗ
8
Григорий Кенкишвили
ЦЗ
25
Алексей Ревякин
ЦЗ
27
Юрий Лебедев
ПЗ
15
Алексей Коломийченко
ЛП
18
Сергей Коровушкин
ЦП
27
Артем Першин
ЦП
30
Максим Трусевич
ЦП
15
Валентин Окорочков
ПП
17
Иван Завалий
ЦФ
Главный тренер
Зураб Саная
3-1-4-2
1
Солосин
34
Кацалапов
4
Степанец
2
Поворов
10
Фидлер
18
Рязанцев
8
Герк
36
Скрыльников
27
Шатов
9
Мамтов
55
Шишелов
4-5-1
16
Барановский
27
Лебедев
8
Кенкишвили
25
Ревякин
85
Попов
15
Окорочков
18
Коровушкин
27
Першин
30
Трусевич
15
Коломийченко
17
Завалий
Остались в запасе
Урал
Балтика
Главный тренер
Александр Побегалов
Главный тренер
Зураб Саная
Главный тренер
Александр Побегалов
Главный тренер
Зураб Саная
Статистика матча Урал - Балтика
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Урал
1 : 2
10.10.2026
Велес
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Информация о матче
Главный судья:
Эдуард Малый
(Волгоград)
Стадион:
СКБ-Банк Арена - Уралмаш
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