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    Максим Рязанцев

    Полузащитник
    Имя Максим
    Отчество Николаевич
    Фамилия Рязанцев
    Команда Завершил карьеру
    Родной город Рыбинск
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 14 марта 1977 (45 лет)
    Рост 175
    Вес 71
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