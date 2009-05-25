Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Урал - Витязь
Урал - Витязь: обзор матча 25 мая 2009
Урал
25.05.2009, понедельник, 17:00
Россия. Первый дивизион, 12 тур
2 : 1
Завершен
Витязь
54'
В. Шишелов (П)
90'
А. Климавичус
18'
А. Рогочий
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Урал - Витязь
Желтая карточка
А. Климавичус
ГОЛ! 2:1!
А. Климавичус
Замена
М. Козлов
️️️️
А. Архипов
Замена
И. Смольников
️️️️
К. Скрыльников
Замена
Ю. Першин
️️️️
С. Анохин
Замена
А. Киреев
️️️️
Р. Григорян
Замена
Л. Корнилов
️️️️
А. Щаницин
Желтая карточка
М. Поворов
Желтая карточка
А. Измайлов
ГОЛ с пенальти! 1:1!
В. Шишелов
Замена
А. Измайлов
️️️️
В. Полевиков
Желтая карточка
А. Рогочий
Замена
О. Шатов
️️️️
А. Герк
Замена
Х. Мамтов
️️️️
Р. Пошкус
19'
Желтая карточка
В. Полевиков
18'
ГОЛ! 0:1!
А. Рогочий
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Урал
1
Алексей Солосин
ВР
28
Арунас Климавичус
ЦЗ
2
Максим Поворов
ЦЗ
10
Артем Фидлер
ОП
23
Алексей Катульский
ЦП
18
Максим Рязанцев
ЦП
8
Анатолий Герк
ЦП
36
Константин Скрыльников
ЦП
13
Александр Щаницин
АП
55
Владимир Шишелов
ЦФ
9
Робертас Пошкус
ЦФ
Главный тренер
Александр Побегалов
Витязь
1
Ренат Соколов
ВР
55
Константин Лобов
ЛЗ
3
Андрей Смирнов
ЦЗ
14
Антон Рогочий
ЦЗ
22
Ильдар Шабаев
ПЗ
18
Алексей Архипов
ЦП
9
Владимир Авсюк
ЦП
8
Сергей Шарин
ЦП
28
Роман Григорян
ЦП
23
Виталий Полевиков
ЦФ
10
Сергей Анохин
ЦФ
Главный тренер
Сергей Балахнин
Урал
8
Игорь Смольников
ПЗ
18
Лев Корнилов
ЦП
27
Олег Шатов
ЦП
9
Хасан Мамтов
ЦФ
Витязь
89
Анатолий Измайлов
ЦЗ
88
Андрей Киреев
ЦЗ
10
Михаил Козлов
ОП
13
Юрий Першин
ЦФ
2-1-4-1-2
1
Солосин
28
Климавичус
2
Поворов
10
Фидлер
23
Катульский
8
Герк
36
Скрыльников
18
Рязанцев
13
Щаницин
9
Пошкус
55
Шишелов
4-4-2
1
Соколов
22
Шабаев
3
Смирнов
14
Рогочий
55
Лобов
9
Авсюк
8
Шарин
28
Григорян
18
Архипов
10
Анохин
23
Полевиков
13
Щаницин
18
Корнилов
18
Корнилов
13
Щаницин
36
Скрыльников
8
Смольников
8
Смольников
36
Скрыльников
8
Герк
27
Шатов
27
Шатов
8
Герк
9
Пошкус
9
Мамтов
9
Мамтов
9
Пошкус
10
Анохин
13
Першин
13
Першин
10
Анохин
23
Полевиков
89
Измайлов
89
Измайлов
23
Полевиков
28
Григорян
88
Киреев
88
Киреев
28
Григорян
18
Архипов
10
Козлов
10
Козлов
18
Архипов
Остались в запасе
Урал
Витязь
Главный тренер
Александр Побегалов
Главный тренер
Сергей Балахнин
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Александр Побегалов
Главный тренер
Сергей Балахнин
Статистика матча Урал - Витязь
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Урал
1 : 2
10.10.2026
Велес
Витязь
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 25 тур
Динамо Бр
2 : 0
28.05.2017
Витязь
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 24 тур
Витязь
4 : 1
21.05.2017
Энергомаш
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 23 тур
Витязь
3 : 3
13.05.2017
Чертаново
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 22 тур
Витязь
4 : 4
08.05.2017
Арсенал-2
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 21 тур
Рязань
3 : 0
30.04.2017
Витязь
Информация о матче
Стадион:
СКБ-Банк Арена - Уралмаш
Новости команд
Все
Урал
Витязь
Григорий Иванов выступил в защиту Ельцина: «А как на Руси не пить?»
8 ноября
12
Иванов – о 90-х годах: «Хотелось бы, чтобы сейчас такого не повторилось»
7 ноября
9
Иванов озвучил свою позицию по переименованию Свердловской области
7 ноября
30
Литвинов прокомментировал умопомрачительный гол Селихова со штрафного
2 ноября
2
«Сочи» – «Урал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Григорий Иванов выступил в защиту Ельцина: «А как на Руси не пить?»
8 ноября
12
Иванов – о 90-х годах: «Хотелось бы, чтобы сейчас такого не повторилось»
7 ноября
9
Иванов озвучил свою позицию по переименованию Свердловской области
7 ноября
30
Литвинов прокомментировал умопомрачительный гол Селихова со штрафного
2 ноября
2
«Сочи» – «Урал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
На просмотр в «Томь» прибыли Чеминава и Миюшкович
2017.01.28 14:55
3
Товарищеский матч. «Химки» обыграли «Витязь»
2016.03.02 18:41
1
Новосадов: «В КАМАЗе у всех был записан определенный вес, а у меня – знак бесконечности»
2016.01.30 15:09
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+