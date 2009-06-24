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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Волга - Урал
Волга - Урал: обзор матча 24 июня 2009
Волга
24.06.2009, среда, 18:00
Россия. Первый дивизион, 17 тур
1 : 1
Завершен
Урал
87'
А. Хазов
64'
В. Шишелов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Волга - Урал
Замена
Е. Ятченко
️️️️
А. Щаницин
ГОЛ! 1:1!
А. Хазов
Замена
М. Аристархов
️️️️
Й. Пройич
Замена
А. Герк
️️️️
О. Шатов
Замена
С. Турсунов
️️️️
Н. Митрович
Замена
Л. Корнилов
️️️️
К. Скрыльников
Замена
С. Осадчук
️️️️
О. Трифонов
ГОЛ! 0:1!
В. Шишелов
Желтая карточка
Е. Тараканов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волга
12
Андрей Кондратюк
ВР
0
Йосип Пройич
ЦЗ
32
Олег Трифонов
ЦЗ
25
Андрей Буйволов
ЦЗ
55
Егор Тараканов
ЦЗ
6
Дмитрий Полянин
ПЗ
0
Никола Митрович
ЦП
58
Сергей Рашевский
ЦП
14
Максим Семакин
ЦП
16
Антон Хазов
ЦФ
Урал
1
Алексей Солосин
ВР
28
Арунас Климавичус
ЦЗ
4
Павел Степанец
ЦЗ
2
Максим Поворов
ЦЗ
10
Артем Фидлер
ОП
23
Алексей Катульский
ЦП
18
Максим Рязанцев
ЦП
27
Олег Шатов
ЦП
36
Константин Скрыльников
ЦП
13
Александр Щаницин
АП
55
Владимир Шишелов
ЦФ
Главный тренер
Александр Побегалов
Волга
4
Дмитрий Айдов
ЛЗ
22
Андрей Силютин
ЦП
4
Сергей Осадчук
ЦП
17
Санжар Турсунов
АП
0
Ненад Иньяц
ЦФ
40
Максим Аристархов
ЦФ
Урал
0
Сергей Армишев
ВР
34
Александр Кацалапов
ЛЗ
97
Евгений Ятченко
ПЗ
18
Лев Корнилов
ЦП
8
Анатолий Герк
ЦП
9
Хасан Мамтов
ЦФ
9
Робертас Пошкус
ЦФ
3-2-3-1
12
Кондратюк
32
Трифонов
25
Буйволов
55
Тараканов
0
Пройич
6
Полянин
0
Митрович
58
Рашевский
14
Семакин
16
Хазов
3-1-4-1-1
1
Солосин
28
Климавичус
4
Степанец
2
Поворов
10
Фидлер
18
Рязанцев
27
Шатов
36
Скрыльников
23
Катульский
13
Щаницин
55
Шишелов
22
Силютин
22
Силютин
0
Пройич
40
Аристархов
40
Аристархов
0
Пройич
32
Трифонов
4
Осадчук
4
Осадчук
32
Трифонов
0
Митрович
17
Турсунов
17
Турсунов
0
Митрович
36
Скрыльников
18
Корнилов
18
Корнилов
36
Скрыльников
13
Щаницин
97
Ятченко
97
Ятченко
13
Щаницин
27
Шатов
8
Герк
8
Герк
27
Шатов
Остались в запасе
Волга
Урал
0
Ненад Иньяц
ЦФ
4
Дмитрий Айдов
ЛЗ
0
Сергей Армишев
ВР
34
Александр Кацалапов
ЛЗ
9
Хасан Мамтов
ЦФ
9
Робертас Пошкус
ЦФ
Главный тренер
Александр Побегалов
Остались в запасе
0
Ненад Иньяц
ЦФ
4
Дмитрий Айдов
ЛЗ
Остались в запасе
0
Сергей Армишев
ВР
34
Александр Кацалапов
ЛЗ
9
Хасан Мамтов
ЦФ
9
Робертас Пошкус
ЦФ
Главный тренер
Александр Побегалов
Статистика матча Волга - Урал
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Волга
Россия. ФНЛ, 38 тур
Волга
4 : 0
21.05.2016
Енисей
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
2 : 1
15.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 36 тур
Волга
1 : 1
10.05.2016
Шинник
Россия. ФНЛ, 35 тур
Оренбург
1 : 1
06.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 34 тур
Волга
3 : 2
02.05.2016
Томь
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Урал
1 : 2
10.10.2026
Велес
Информация о матче
Главный судья:
Ильдус Биглов
(Уфа)
Стадион:
Полет
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