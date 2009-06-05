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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Черноморец - Урал
Черноморец - Урал: обзор матча 05 июня 2009
Черноморец
05.06.2009, пятница, 19:00
Россия. Первый дивизион, 14 тур
1 : 1
Завершен
Урал
57'
М. Лунин (П)
72'
П. Степанец
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Черноморец - Урал
+2
Замена
А. Щаницин
️️️️
В. Шишелов
Замена
М. Емкужев
️️️️
А. Сторожук
Вторая желтая
П. Степанец
Замена
Р. Пошкус
️️️️
Х. Мамтов
Замена
К. Саргсян
️️️️
А. Каркаев
Желтая карточка
П. Степанец
ГОЛ! 1:1!
П. Степанец
Замена
А. Едунов
️️️️
К. Кочубей
Замена
И. Смольников
️️️️
Л. Корнилов
Замена
А. Герк
️️️️
А. Кацалапов
Желтая карточка
Ж. Каратляшев
Замена
Р. Орещук
️️️️
М. Лунин
ГОЛ с пенальти! 1:0!
М. Лунин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Черноморец
20
Артем Маргарян
ВР
22
Игорь Кот
ВР
4
Михаил Лунин
ЦЗ
30
Алексей Пучков
ЦЗ
3
Игорь Удалый
ЦЗ
23
Игорь Калешин
ЦЗ
14
Алим Каркаев
ЛП
8
Кирилл Кочубей
ЦП
14
Антон Сахаров
ЦП
2
Александр Сторожук
ЦП
10
Жумалдин Каратляшев
ЦФ
Главный тренер
Николай Южанин
Урал
1
Алексей Солосин
ВР
34
Александр Кацалапов
ЛЗ
2
Максим Поворов
ЦЗ
4
Павел Степанец
ЦЗ
10
Артем Фидлер
ОП
23
Алексей Катульский
ЦП
18
Лев Корнилов
ЦП
18
Максим Рязанцев
ЦП
36
Константин Скрыльников
ЦП
55
Владимир Шишелов
ЦФ
9
Хасан Мамтов
ЦФ
Главный тренер
Александр Побегалов
Черноморец
3
Мурат Емкужев
ЦЗ
11
Алексей Едунов
ЦП
11
Карен Саргсян
ЦФ
9
Роман Орещук
ЦФ
Урал
8
Игорь Смольников
ПЗ
8
Анатолий Герк
ЦП
13
Александр Щаницин
АП
9
Робертас Пошкус
ЦФ
4-4-1
20
Маргарян
4
Лунин
3
Удалый
23
Калешин
30
Пучков
14
Каркаев
14
Сахаров
2
Сторожук
8
Кочубей
10
Каратляшев
3-1-4-2
1
Солосин
2
Поворов
4
Степанец
34
Кацалапов
10
Фидлер
18
Корнилов
18
Рязанцев
36
Скрыльников
23
Катульский
9
Мамтов
55
Шишелов
14
Каркаев
11
Саргсян
11
Саргсян
14
Каркаев
2
Сторожук
3
Емкужев
3
Емкужев
2
Сторожук
8
Кочубей
11
Едунов
11
Едунов
8
Кочубей
4
Лунин
9
Орещук
9
Орещук
4
Лунин
55
Шишелов
13
Щаницин
13
Щаницин
55
Шишелов
18
Корнилов
8
Смольников
8
Смольников
18
Корнилов
34
Кацалапов
8
Герк
8
Герк
34
Кацалапов
9
Мамтов
9
Пошкус
9
Пошкус
9
Мамтов
Остались в запасе
Черноморец
Урал
Главный тренер
Николай Южанин
Главный тренер
Александр Побегалов
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Николай Южанин
Главный тренер
Александр Побегалов
Статистика матча Черноморец - Урал
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Черноморец
Россия. PARI Первая лига, 34 тур
Черноморец
2 : 1
16.05.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 33 тур
Чайка
0 : 2
08.05.2026
Черноморец
Россия. PARI Первая лига, 32 тур
Черноморец
1 : 3
02.05.2026
Родина
Россия. PARI Первая лига, 31 тур
Черноморец
0 : 1
26.04.2026
Сокол
Россия. PARI Первая лига, 30 тур
Нефтехимик
4 : 0
22.04.2026
Черноморец
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Урал
1 : 2
10.10.2026
Велес
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Карасев
(Москва)
Стадион:
Центральный
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