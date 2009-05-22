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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Урал - Носта
Урал - Носта: обзор матча 22 мая 2009
Урал
22.05.2009, пятница, 17:00
Россия. Первый дивизион, 11 тур
0 : 0
Завершен
Носта
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Урал - Носта
Желтая карточка
К. Скрыльников
Замена
С. Фролов
️️️️
В. Янчук
Замена
И. Алексеев
️️️️
В. Левшин
Замена
Х. Мамтов
️️️️
О. Шатов
Замена
И. Смольников
️️️️
А. Щаницин
Замена
А. Пазин
️️️️
А. Луканченков
Замена
Р. Пошкус
️️️️
П. Степанец
Замена
А. Евстафьев
️️️️
А. Павленко
Замена
К. Скрыльников
️️️️
Л. Корнилов
Желтая карточка
В. Лунгу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Урал
1
Алексей Солосин
ВР
4
Павел Степанец
ЦЗ
2
Максим Поворов
ЦЗ
28
Арунас Климавичус
ЦЗ
23
Алексей Катульский
ЦП
18
Лев Корнилов
ЦП
18
Максим Рязанцев
ЦП
27
Олег Шатов
ЦП
8
Анатолий Герк
ЦП
13
Александр Щаницин
АП
55
Владимир Шишелов
ЦФ
Главный тренер
Александр Побегалов
Носта
1
Денис Вавилин
ВР
41
Александр Горин
ЛЗ
22
Максим Будников
ЦЗ
26
Андрей Луканченков
ЦЗ
77
Андрей Павленко
ЦЗ
27
Юрий Лебедев
ПЗ
32
Владимир Левшин
ЛВ
0
Владислав Лунгу
ЦП
77
Мантас Савенас
ЦП
44
Денис Клопков
ЦП
99
Вадим Янчук
ЦФ
Главный тренер
Сергей Подпалый
Урал
8
Игорь Смольников
ПЗ
36
Константин Скрыльников
ЦП
9
Робертас Пошкус
ЦФ
9
Хасан Мамтов
ЦФ
Носта
5
Игорь Алексеев
ЦЗ
11
Андрей Пазин
ОП
2
Сергей Фролов
ЦФ
15
Александр Евстафьев
ЦФ
3-5-1-1
1
Солосин
4
Степанец
2
Поворов
28
Климавичус
18
Корнилов
18
Рязанцев
27
Шатов
8
Герк
23
Катульский
13
Щаницин
55
Шишелов
3-2-3-1-1
1
Вавилин
22
Будников
26
Луканченков
77
Павленко
27
Лебедев
41
Горин
0
Лунгу
77
Савенас
44
Клопков
32
Левшин
99
Янчук
13
Щаницин
8
Смольников
8
Смольников
13
Щаницин
18
Корнилов
36
Скрыльников
36
Скрыльников
18
Корнилов
4
Степанец
9
Пошкус
9
Пошкус
4
Степанец
27
Шатов
9
Мамтов
9
Мамтов
27
Шатов
99
Янчук
2
Фролов
2
Фролов
99
Янчук
77
Павленко
15
Евстафьев
15
Евстафьев
77
Павленко
32
Левшин
5
Алексеев
5
Алексеев
32
Левшин
26
Луканченков
11
Пазин
11
Пазин
26
Луканченков
Остались в запасе
Урал
Носта
Главный тренер
Александр Побегалов
Главный тренер
Сергей Подпалый
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Александр Побегалов
Главный тренер
Сергей Подпалый
Статистика матча Урал - Носта
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Урал
1 : 2
10.10.2026
Велес
Носта
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 10 тур
Носта
2 : 1
29.10.2026
Ижевск
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 9 тур
Оренбург-2
5 : 1
25.10.2026
Носта
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 8 тур
Челябинск-2
0 : 0
18.10.2026
Носта
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 7 тур
Носта
2 : 1
11.10.2026
Рубин-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 6 тур
Урал-2
1 : 2
04.10.2026
Носта
Информация о матче
Стадион:
СКБ-Банк Арена - Уралмаш
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