Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Шинник - Урал
Шинник - Урал: обзор матча 11 мая 2009
Шинник
11.05.2009, понедельник, 17:00
Россия. Первый дивизион, 9 тур
1 : 2
Завершен
Урал
60'
Р. Монарев
76'
В. Шишелов
89'
А. Герк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шинник - Урал
ГОЛ! 1:2!
А. Герк
Желтая карточка
Г. Олексич
Желтая карточка
К. Скрыльников
Замена
А. Бочков
️️️️
Р. Монарев
ГОЛ! 1:1!
В. Шишелов
Замена
А. Герк
️️️️
А. Фидлер
Желтая карточка
А. Фидлер
ГОЛ! 1:0!
Р. Монарев
Желтая карточка
Б. Аджинджал
Замена
М. Бузникин
️️️️
Р. Войдель
Замена
Н. Бурмистров
️️️️
Е. Кузнецов
Замена
О. Шатов
️️️️
Р. Пошкус
Замена
А. Щаницин
️️️️
И. Смольников
Замена
П. Степанец
️️️️
А. Кацалапов
Желтая карточка
В. Шишелов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шинник
30
Сергей Песьяков
ВР
2
Алли Ндри
ЛЗ
0
Геннадий Олексич
ЦЗ
0
Емидио Ромалье Рикардо Силва
ЦЗ
20
Роман Войдель
ЛП
6
Станислав Резников
ЦП
22
Евгений Кузнецов
ЦП
8
Максим Бурченко
ЦП
22
Беслан Аджинджал
ЦП
18
Сергей Яшин
ЦП
31
Роман Монарев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Павлов
Урал
1
Алексей Солосин
ВР
34
Александр Кацалапов
ЛЗ
58
Адесойе Ойеволе
ЦЗ
2
Максим Поворов
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
10
Артем Фидлер
ОП
23
Алексей Катульский
ЦП
18
Максим Рязанцев
ЦП
36
Константин Скрыльников
ЦП
55
Владимир Шишелов
ЦФ
9
Робертас Пошкус
ЦФ
Главный тренер
Александр Побегалов
Шинник
27
Сергей Правкин
ВР
99
Сергей Кабанов
ЦЗ
16
Милан Вьештица
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
25
Андрей Бочков
ОП
18
Никита Бурмистров
ПВ
15
Максим Бузникин
ЦФ
Урал
0
Сергей Армишев
ВР
4
Павел Степанец
ЦЗ
18
Лев Корнилов
ЦП
8
Анатолий Герк
ЦП
27
Олег Шатов
ЦП
13
Александр Щаницин
АП
9
Хасан Мамтов
ЦФ
3-5-1-1
30
Песьяков
2
Ндри
0
Рикардо Силва
0
Олексич
20
Войдель
8
Бурченко
22
Аджинджал
18
Яшин
22
Кузнецов
6
Резников
31
Монарев
4-1-3-2
1
Солосин
8
Смольников
58
Ойеволе
2
Поворов
34
Кацалапов
10
Фидлер
23
Катульский
18
Рязанцев
36
Скрыльников
9
Пошкус
55
Шишелов
20
Войдель
15
Бузникин
15
Бузникин
20
Войдель
31
Монарев
25
Бочков
25
Бочков
31
Монарев
22
Кузнецов
18
Бурмистров
18
Бурмистров
22
Кузнецов
8
Смольников
13
Щаницин
13
Щаницин
8
Смольников
34
Кацалапов
4
Степанец
4
Степанец
34
Кацалапов
10
Фидлер
8
Герк
8
Герк
10
Фидлер
9
Пошкус
27
Шатов
27
Шатов
9
Пошкус
Остались в запасе
Шинник
Урал
99
Сергей Кабанов
ЦЗ
27
Сергей Правкин
ВР
16
Милан Вьештица
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
Главный тренер
Сергей Павлов
18
Лев Корнилов
ЦП
0
Сергей Армишев
ВР
9
Хасан Мамтов
ЦФ
Главный тренер
Александр Побегалов
Остались в запасе
99
Сергей Кабанов
ЦЗ
27
Сергей Правкин
ВР
16
Милан Вьештица
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
Остались в запасе
18
Лев Корнилов
ЦП
0
Сергей Армишев
ВР
9
Хасан Мамтов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Павлов
Главный тренер
Александр Побегалов
Статистика матча Шинник - Урал
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
- : -
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Россия. Кубок, 1/2 финала
Нижний Новгород
4 : 0
14.10.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Шинник
2 : 0
10.10.2026
Текстильщик
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Урал
1 : 2
10.10.2026
Велес
Информация о матче
Стадион:
Шинник
Новости команд
Все
Шинник
Урал
Названа причина, почему Юрана не приглашают топ-клубы
Вчера, 13:31
3
Григорий Иванов выступил в защиту Ельцина: «А как на Руси не пить?»
8 ноября
14
Иванов – о 90-х годах: «Хотелось бы, чтобы сейчас такого не повторилось»
7 ноября
9
Иванов озвучил свою позицию по переименованию Свердловской области
7 ноября
30
Литвинов прокомментировал умопомрачительный гол Селихова со штрафного
2 ноября
2
Игру Первой лиги перенесли на день из-за задержки авиарейса гостевой команды
30 октября
Первая лига России: шансы «Челябинска» и «Шинника» на победу в матче 16-го тура
30 октября
Первая лига России: шансы «Шинника» и «Спартака Костромы» на победу в матче 15-го тура
25 октября
«Велес» – «Шинник»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 18 октября 2026
18 октября
Первая лига России: шансы «Велеса» и «Шинника» на победу в матче 14-го тура
17 октября
Названа причина, почему Юрана не приглашают топ-клубы
Вчера, 13:31
3
Григорий Иванов выступил в защиту Ельцина: «А как на Руси не пить?»
8 ноября
14
Иванов – о 90-х годах: «Хотелось бы, чтобы сейчас такого не повторилось»
7 ноября
9
Иванов озвучил свою позицию по переименованию Свердловской области
7 ноября
30
Литвинов прокомментировал умопомрачительный гол Селихова со штрафного
2 ноября
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+