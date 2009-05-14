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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Балтика - Урал
Балтика - Урал: обзор матча 14 мая 2009
Балтика
14.05.2009, четверг, 20:00
Россия. Первый дивизион, 10 тур
1 : 2
Завершен
Урал
60'
В. Тимофеев
36'
В. Шишелов
43'
О. Шатов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Балтика - Урал
Желтая карточка
А. Солосин
Желтая карточка
М. Трусевич
Желтая карточка
Х. Мамтов
Замена
Х. Мамтов
️️️️
О. Шатов
Замена
К. Скрыльников
️️️️
Л. Корнилов
Желтая карточка
А. Ревякин
Желтая карточка
Д. Матьола
Замена
С. Бабич
️️️️
А. Коломийченко
ГОЛ! 1:2!
В. Тимофеев
Замена
С. Егоров
️️️️
Д. Голубов
Замена
А. Герк
️️️️
А. Фидлер
Замена
А. Ревякин
️️️️
А. Джидич
ГОЛ! 0:2!
О. Шатов
ГОЛ! 0:1!
В. Шишелов
Замена
П. Степанец
️️️️
А. Ойеволе
Желтая карточка
А. Фидлер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Балтика
16
Михаил Барановский
ВР
85
Михаил Попов
ЛЗ
5
Денис Матьола
ЦЗ
13
Виталий Тимофеев
ПЗ
15
Алексей Коломийченко
ЛП
0
Алдин Джидич
ЦП
30
Максим Трусевич
ЦП
15
Валентин Окорочков
ПП
17
Иван Завалий
ЦФ
85
Дмитрий Голубов
ЦФ
Главный тренер
Зураб Саная
Урал
1
Алексей Солосин
ВР
58
Адесойе Ойеволе
ЦЗ
2
Максим Поворов
ЦЗ
28
Арунас Климавичус
ЦЗ
10
Артем Фидлер
ОП
18
Максим Рязанцев
ЦП
23
Алексей Катульский
ЦП
18
Лев Корнилов
ЦП
27
Олег Шатов
ЦП
13
Александр Щаницин
АП
55
Владимир Шишелов
ЦФ
Главный тренер
Александр Побегалов
Балтика
25
Алексей Ревякин
ЦЗ
27
Артем Першин
ЦП
0
Степан Бабич
ЦП
58
Сергей Егоров
ПП
Урал
4
Павел Степанец
ЦЗ
8
Анатолий Герк
ЦП
36
Константин Скрыльников
ЦП
9
Хасан Мамтов
ЦФ
3-4-2
16
Барановский
85
Попов
5
Матьола
13
Тимофеев
15
Коломийченко
0
Джидич
30
Трусевич
15
Окорочков
85
Голубов
17
Завалий
3-1-4-1-1
1
Солосин
58
Ойеволе
2
Поворов
28
Климавичус
10
Фидлер
23
Катульский
18
Корнилов
27
Шатов
18
Рязанцев
13
Щаницин
55
Шишелов
27
Першин
27
Першин
15
Коломийченко
0
Бабич
0
Бабич
15
Коломийченко
0
Джидич
25
Ревякин
25
Ревякин
0
Джидич
85
Голубов
58
Егоров
58
Егоров
85
Голубов
58
Ойеволе
4
Степанец
4
Степанец
58
Ойеволе
10
Фидлер
8
Герк
8
Герк
10
Фидлер
18
Корнилов
36
Скрыльников
36
Скрыльников
18
Корнилов
27
Шатов
9
Мамтов
9
Мамтов
27
Шатов
Остались в запасе
Балтика
Урал
Главный тренер
Зураб Саная
Главный тренер
Александр Побегалов
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Зураб Саная
Главный тренер
Александр Побегалов
Статистика матча Балтика - Урал
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Урал
1 : 2
10.10.2026
Велес
Информация о матче
Стадион:
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