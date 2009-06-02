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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Краснодар - Урал
Краснодар - Урал: обзор матча 02 июня 2009
Краснодар
02.06.2009, вторник, 19:00
Россия. Первый дивизион, 13 тур
2 : 2
Завершен
Урал
10'
М. Поворов (АГ)
32'
Д. Дорожкин
14'
В. Шишелов (П)
57'
В. Шишелов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Краснодар - Урал
Замена
Л. Корнилов
️️️️
И. Смольников
Замена
В. Татарчук
️️️️
А. Михеев
Замена
Д. Лошкарев
️️️️
А. Олейник
Замена
В. Баламестный
️️️️
Д. Дорожкин
Замена
С. Емельянов
️️️️
Рикардо
Желтая карточка
Е. Калешин
Желтая карточка
Д. Дорожкин
ГОЛ! 2:2!
В. Шишелов
Желтая карточка
В. Шишелов
Желтая карточка
И. Смольников
Замена
И. Смольников
️️️️
А. Щаницин
Замена
А. Герк
️️️️
П. Степанец
Замена
Х. Мамтов
️️️️
Р. Пошкус
ГОЛ! 2:1!
Д. Дорожкин
14'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
В. Шишелов
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
М. Поворов
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар
31
Денис Пчелинцев
ВР
15
Евгений Калешин
ЛЗ
2
Сергей Соколов
ЦЗ
24
Сергей Мирошниченко
ЦЗ
39
Сергей Цуканов
ЦЗ
5
Юрий Дубровин
ПЗ
15
Азим Фатуллаев
ОП
90
Андрей Михеев
ЦП
39
Рикардо
ЦП
27
Александр Олейник
ЦФ
13
Денис Дорожкин
ЦФ
Главный тренер
Нурбий Хакунов
Урал
1
Алексей Солосин
ВР
28
Арунас Климавичус
ЦЗ
2
Максим Поворов
ЦЗ
4
Павел Степанец
ЦЗ
10
Артем Фидлер
ОП
23
Алексей Катульский
ЦП
18
Максим Рязанцев
ЦП
36
Константин Скрыльников
ЦП
13
Александр Щаницин
АП
55
Владимир Шишелов
ЦФ
9
Робертас Пошкус
ЦФ
Главный тренер
Александр Побегалов
Краснодар
27
Дмитрий Лошкарев
ЦП
0
Сергей Емельянов
ЦП
50
Владимир Татарчук
ПП
8
Виталий Баламестный
ЦФ
Урал
8
Игорь Смольников
ПЗ
18
Лев Корнилов
ЦП
8
Анатолий Герк
ЦП
9
Хасан Мамтов
ЦФ
3-3-2-2
31
Пчелинцев
2
Соколов
24
Мирошниченко
39
Цуканов
15
Калешин
15
Фатуллаев
5
Дубровин
90
Михеев
39
Рикардо
13
Дорожкин
27
Олейник
3-1-3-1-2
1
Солосин
28
Климавичус
2
Поворов
4
Степанец
10
Фидлер
23
Катульский
18
Рязанцев
36
Скрыльников
13
Щаницин
9
Пошкус
55
Шишелов
13
Дорожкин
8
Баламестный
8
Баламестный
13
Дорожкин
27
Олейник
27
Лошкарев
27
Лошкарев
27
Олейник
39
Рикардо
0
Емельянов
0
Емельянов
39
Рикардо
90
Михеев
50
Татарчук
50
Татарчук
90
Михеев
Смольников
18
Корнилов
18
Корнилов
Смольников
13
Щаницин
8
Смольников
8
Смольников
13
Щаницин
4
Степанец
8
Герк
8
Герк
4
Степанец
9
Пошкус
9
Мамтов
9
Мамтов
9
Пошкус
Остались в запасе
Краснодар
Урал
Главный тренер
Нурбий Хакунов
Главный тренер
Александр Побегалов
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Нурбий Хакунов
Главный тренер
Александр Побегалов
Статистика матча Краснодар - Урал
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Урал
1 : 2
10.10.2026
Велес
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Казьменко
(Ростов-на-Дону)
Стадион:
Труд
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