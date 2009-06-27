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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
КАМАЗ - Урал
КАМАЗ - Урал: обзор матча 27 июня 2009
КАМАЗ
27.06.2009, суббота, 18:00
Россия. Первый дивизион, 18 тур
1 : 1
Завершен
Урал
90+2'
С. Гогниев (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол КАМАЗ - Урал
ГОЛ с пенальти! 1:0!
С. Гогниев
+2
+1
Желтая карточка
А. Солосин
Замена
️️️️
К. Скрыльников
Замена
️️️️
А. Щаницин
Замена
️️️️
А. Куканос
Желтая карточка
А. Катульский
Замена
️️️️
В. Шишелов
Замена
️️️️
О. Шатов
Замена
️️️️
А. Перов
Замена
️️️️
З. Зеба
Замена
️️️️
М. Пименов
Желтая карточка
А. Куканос
Желтая карточка
А. Кацалапов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
КАМАЗ
16
Дмитрий Яшин
ВР
77
Александр Куканос
ЦЗ
36
Дмитрий Грачев
ЦЗ
75
Андрей Ложкин
ЦЗ
34
Алексей Козлов
ПЗ
19
Иван Тодорович
ЦП
20
Зайко Зеба
ЦП
33
Андрей Перов
ЦП
14
Михаил Пименов
ЦП
22
Антон Кобялко
ЦФ
2
Спартак Гогниев
ЦФ
Главный тренер
Юрий Газзаев
Урал
1
Алексей Солосин
ВР
34
Александр Кацалапов
ЛЗ
4
Павел Степанец
ЦЗ
2
Максим Поворов
ЦЗ
10
Артем Фидлер
ОП
18
Максим Рязанцев
ЦП
23
Алексей Катульский
ЦП
36
Константин Скрыльников
ЦП
27
Олег Шатов
ЦП
13
Александр Щаницин
АП
55
Владимир Шишелов
ЦФ
Главный тренер
Александр Побегалов
4-4-2
16
Яшин
77
Куканос
36
Грачев
75
Ложкин
34
Козлов
19
Тодорович
33
Перов
14
Пименов
20
Зеба
2
Гогниев
22
Кобялко
3-1-4-1-1
1
Солосин
4
Степанец
2
Поворов
34
Кацалапов
10
Фидлер
23
Катульский
36
Скрыльников
27
Шатов
18
Рязанцев
13
Щаницин
55
Шишелов
Остались в запасе
КАМАЗ
Урал
Главный тренер
Юрий Газзаев
Главный тренер
Александр Побегалов
Главный тренер
Юрий Газзаев
Главный тренер
Александр Побегалов
Статистика матча КАМАЗ - Урал
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
КАМАЗ
- : -
21.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
КАМАЗ
2 : 1
17.10.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
СКА-Хабаровск
3 : 3
10.10.2026
КАМАЗ
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Урал
1 : 2
10.10.2026
Велес
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Егоров
(Нижний Новгород)
Стадион:
КАМАЗ
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