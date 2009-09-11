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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Волга - Черноморец
Волга - Черноморец: обзор матча 11 сентября 2009
Волга
11.09.2009, пятница, 17:00
Россия. Первый дивизион, 30 тур
4 : 0
Завершен
Черноморец
18'
А. Хазов
43'
Д. Айдов (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Волга - Черноморец
Замена
️️️️
М. Семакин
Замена
️️️️
Ж. Каратляшев
Желтая карточка
А. Коваленко
Желтая карточка
В. Ланько
Замена
️️️️
С. Виноградов
Замена
️️️️
К. Кочубей
Замена
️️️️
О. Трифонов
Замена
️️️️
Д. Полянин
Замена
️️️️
Ш. Бурзиев
Замена
️️️️
М. Емкужев
Желтая карточка
И. Шестаков
Желтая карточка
И. Удалый
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Д. Айдов
ГОЛ! 1:0!
А. Хазов
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Волга
4
Дмитрий Айдов
ЛЗ
32
Олег Трифонов
ЦЗ
25
Андрей Буйволов
ЦЗ
55
Егор Тараканов
ЦЗ
6
Дмитрий Полянин
ПЗ
11
Сергей Виноградов
ЦП
58
Сергей Рашевский
ЦП
14
Максим Семакин
ЦП
17
Санжар Турсунов
АП
16
Антон Хазов
ЦФ
Черноморец
16
Александр Агапов
ВР
3
Евгений Корнилов
ЦЗ
19
Александр Коваленко
ЦЗ
3
Мурат Емкужев
ЦЗ
3
Игорь Удалый
ЦЗ
0
Шамиль Бурзиев
ЦП
8
Кирилл Кочубей
ЦП
22
Игорь Шестаков
АП
0
Виталий Ланько
ЦФ
10
Жумалдин Каратляшев
ЦФ
26
Антон Архипов
ЦФ
Главный тренер
Эдуард Саркисов
3-2-3-1-1
32
Трифонов
25
Буйволов
55
Тараканов
4
Айдов
6
Полянин
11
Виноградов
58
Рашевский
14
Семакин
17
Турсунов
16
Хазов
4-2-1-3
16
Агапов
19
Коваленко
3
Емкужев
3
Удалый
3
Корнилов
0
Бурзиев
8
Кочубей
22
Шестаков
26
Архипов
10
Каратляшев
0
Ланько
Остались в запасе
Волга
Черноморец
Главный тренер
Эдуард Саркисов
Главный тренер
Эдуард Саркисов
Статистика матча Волга - Черноморец
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
5
Матчи команд
Волга
Россия. ФНЛ, 38 тур
Волга
4 : 0
21.05.2016
Енисей
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
2 : 1
15.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 36 тур
Волга
1 : 1
10.05.2016
Шинник
Россия. ФНЛ, 35 тур
Оренбург
1 : 1
06.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 34 тур
Волга
3 : 2
02.05.2016
Томь
Черноморец
Россия. PARI Первая лига, 34 тур
Черноморец
2 : 1
16.05.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 33 тур
Чайка
0 : 2
08.05.2026
Черноморец
Россия. PARI Первая лига, 32 тур
Черноморец
1 : 3
02.05.2026
Родина
Россия. PARI Первая лига, 31 тур
Черноморец
0 : 1
26.04.2026
Сокол
Россия. PARI Первая лига, 30 тур
Нефтехимик
4 : 0
22.04.2026
Черноморец
Информация о матче
Главный судья:
Вячеслав Попов
(Екатеринбург)
Стадион:
Полет
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