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июль 2009
август 2009
Россия. Первый дивизион 2009, 27 тур
Балтика
3 : 0
Матч завершен
Носта
0 : 0
Волга
Матч завершен
1 : 0
Сибирь
Матч завершен
0 : 0
Урал
Матч завершен
Металлург Л
1 : 2
Луч
Матч завершен
Витязь
1 : 2
КАМАЗ
Матч завершен
Салют
2 : 0
СКА-Хабаровск
Матч завершен
Шинник
0 : 2
Чита
Матч завершен
Черноморец
1 : 1
Волгарь
Матч завершен
Краснодар
0 : 1
Анжи
Матч завершен
Германия. Бундеслига (2009/2010), 4 тур
Боруссия М
2 : 0
Майнц
Матч завершен
Чемпионат России. Второй Дивизион. Зона Центр 2009, 24 тур
0 : 6
Динамо Бр
Матч завершен
Чемпионат России. Молодежное первенство 2009, 20 тур
Томь (мол)
2 : 3
Матч завершен
Локомотив (мол)
5 : 0
Кубань (мол)
Матч завершен
Раменское
4 : 0
Ахмат (мол)
Матч завершен
Чемпионат Турции (2009/2010), 4 тур
Бешикташ
0 : 0
Газиантепспор
Матч завершен
Чемпионат Австрии (2009/2010), 6 тур
Маттерсбург
4 : 1
Аустрия К
Матч завершен
Чемпионат Бельгии (2009/2010), 5 тур
Вестерло
1 : 2
Зюлте-Варегем
Матч завершен
Чемпионат Голландии (2009/2010), 5 тур
РКС Ваалвейк
0 : 2
АДО Ден Хааг
Матч завершен
Рода
3 : 4
Витесс
Матч завершен