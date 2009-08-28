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Расписание матчей
Суперкубок УЕФА
Барселона - Шахтер
Барселона - Шахтер: обзор матча 28 августа 2009
Барселона
28.08.2009, пятница, 22:45
Суперкубок УЕФА, Финал
1 : 0
Завершен
Шахтер
115'
Педро
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Барселона - Шахтер
118'
Желтая карточка
В. Кобин
ГОЛ! 1:0!
Педро
Пас отдал
Л. Месси
115'
Желтая карточка
Педро
108'
Замена
С. Бускетс
️️️️
Я. Туре
100'
Замена
Б. Кркич
️️️️
Т. Анри
Замена
Д. Агахова
️️️️
Виллиан
Желтая карточка
Л. Месси
+3
+3
Желтая карточка
Д. Срна
Замена
Педро
️️️️
З. Ибрагимович
Замена
Жадсон
️️️️
Фернандиньо
Замена
В. Кобин
️️️️
А. Гай
Желтая карточка
Д. Срна
Желтая карточка
Илсиньо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
22
Эрик Абидаль
ЛЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
5
Карлес Пуйоль
(К)
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
6
Хави
ЦП
20
Сейду Кейта
ЦП
42
Яя Туре
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
12
Тьерри Анри
ЛФ
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
15
Рэзван Рац
ЛЗ
50
Александр Кучер
ЦЗ
19
Дмитрий Чигринский
ЦЗ
33
Дарио Срна
(К)
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
3
Томаш Хюбшман
ОП
5
Фернандиньо
ЦП
19
Алексей Гай
ЦП
77
Илсиньо
ПВ
4
Луис Адриано
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Барселона
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
5
Марк Муниеса
ЦЗ
22
Эйдур Гудьонсен
ЛП
9
Педро
ПВ
9
Боян Кркич
ЦФ
Шахтер
12
Рустам Худжамов
ВР
33
Александр Чижов
ЦЗ
2
Алексей Полянский
ЦЗ
14
Василий Кобин
ПЗ
10
Жадсон
АП
77
Джулиус Агахова
ЦФ
20
Александр Гладкий
ЦФ
4-1-3-1-2
22
Абидаль
3
Пике
5
Пуйоль
10
Алвес
5
Бускетс
6
Хави
20
Кейта
42
Туре
10
Месси
12
Анри
11
Ибрагимович
4-1-2-2-1
30
Пятов
33
Срна
50
Кучер
19
Чигринский
15
Рац
3
Хюбшман
5
Фернандиньо
19
Гай
77
Илсиньо
10
Виллиан
4
Адриано
11
Ибрагимович
9
Педро
9
Педро
11
Ибрагимович
12
Анри
9
Кркич
9
Кркич
12
Анри
19
Гай
14
Кобин
14
Кобин
19
Гай
5
Фернандиньо
10
Жадсон
10
Жадсон
5
Фернандиньо
10
Виллиан
77
Агахова
77
Агахова
10
Виллиан
Остались в запасе
Барселона
Шахтер
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
5
Марк Муниеса
ЦЗ
22
Эйдур Гудьонсен
ЛП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
12
Рустам Худжамов
ВР
33
Александр Чижов
ЦЗ
2
Алексей Полянский
ЦЗ
20
Александр Гладкий
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Остались в запасе
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
5
Марк Муниеса
ЦЗ
22
Эйдур Гудьонсен
ЛП
Остались в запасе
12
Рустам Худжамов
ВР
33
Александр Чижов
ЦЗ
2
Алексей Полянский
ЦЗ
20
Александр Гладкий
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Мирча Луческу
Статистика матча Барселона - Шахтер
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
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Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
- : -
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
1 : 0
21.10.2026
Шахтер
Информация о матче
Главный судья:
Франк Де Блекере
(Оденарде)
Стадион:
Луи II
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 22:30 (прямая) "НТВ" 22:30 (прямая)
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