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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Краснодар - Анжи
Краснодар - Анжи: обзор матча 28 августа 2009
Краснодар
28.08.2009, пятница, 19:00
Россия. Первый дивизион, 27 тур
0 : 1
Завершен
Анжи
12'
Д. Цораев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Краснодар - Анжи
+3
Замена
️️️️
З. Арзиани
+1
Желтая карточка
И. Абаев
+1
Замена
️️️️
Н. Жосан
Пенальти не реализован!
Е. Калешин
Желтая карточка
И. Пикущак
Желтая карточка
Э. Саджая
Вторая желтая
Л. Кантонистов
Замена
️️️️
Р. Сурнев
Замена
️️️️
Д. Цораев
Желтая карточка
Д. Цораев
Замена
️️️️
М. Усанов
Замена
️️️️
М. Деменко
Желтая карточка
А. Власов
Желтая карточка
З. Арзиани
Замена
️️️️
С. Иашвили
Замена
️️️️
А. Михеев
Желтая карточка
М. Усанов
16'
Желтая карточка
Л. Кантонистов
13'
12'
ГОЛ! 0:1!
Д. Цораев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Краснодар
31
Денис Пчелинцев
ВР
15
Евгений Калешин
ЛЗ
71
Михаил Багаев
ЛЗ
23
Максим Усанов
ЦЗ
4
Алексей Бугаев
ЦЗ
24
Сергей Мирошниченко
ЦЗ
25
Максим Деменко
ЦП
2
Роман Сурнев
ЦП
90
Андрей Михеев
ЦП
78
Любомир Кантонистов
ЦП
10
Игорь Пикущак
ЦФ
Главный тренер
Нурбий Хакунов
Анжи
31
Илья Абаев
ВР
11
Кахабер Аладашвили
ЦЗ
20
Эдик Саджая
ЦЗ
5
Антон Власов
ЦЗ
13
Расим Тагирбеков
ЦЗ
23
Николай Жосан
ЛП
88
Михаил Бакаев
ОП
25
Зураби Арзиани
ЦП
6
Давид Цораев
ПП
0
Сандро Иашвили
ЦФ
20
Отар Марцваладзе
ЦФ
3-2-4-1
31
Пчелинцев
23
Усанов
4
Бугаев
24
Мирошниченко
71
Багаев
15
Калешин
25
Деменко
90
Михеев
78
Кантонистов
2
Сурнев
10
Пикущак
4-1-3-2
31
Абаев
20
Саджая
5
Власов
13
Тагирбеков
11
Аладашвили
88
Бакаев
6
Цораев
25
Арзиани
23
Жосан
20
Марцваладзе
0
Иашвили
Остались в запасе
Краснодар
Анжи
Главный тренер
Нурбий Хакунов
Главный тренер
Нурбий Хакунов
Статистика матча Краснодар - Анжи
4
1
5
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
5
Матчи команд
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Анжи
Россия. Кубок, 1/32 финала
Анжи
1 : 5
28.07.2026
Нефтяник
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 34 тур
Ротор-2
0 : 4
05.06.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 33 тур
Динамо Мх
2 : 0
29.05.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 32 тур
Анжи
2 : 2
23.05.2022
Форте
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 31 тур
Кубань Холдинг
1 : 0
16.05.2022
Анжи
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Еськов
(Москва)
Стадион:
Труд
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