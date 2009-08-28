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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Боруссия М - Майнц
Боруссия М - Майнц: обзор матча 28 августа 2009
Боруссия М
28.08.2009, пятница, 22:30
Германия. Бундеслига, 4 тур
2 : 0
Завершен
Майнц
29'
Р. Бобадилья
84'
М. Ройс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия М - Майнц
Замена
️️️️
Р. Колаутти
Желтая карточка
А. Бансе
ГОЛ! 2:0!
М. Ройс
Замена
О. Нойвилль
️️️️
Р. Бобадилья
Желтая карточка
Д. Гункель
Замена
М. Ройс
️️️️
К. Матмур
Замена
Д. Гункель
️️️️
Б. Свенссон
Замена
Я. Хика
️️️️
А. Иваншиц
Замена
К. Веткло
️️️️
Х. Мюллер
ГОЛ! 1:0!
Р. Бобадилья
Желтая карточка
К. Матмур
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия М
33
Кристофер Хаймерот
ВР
4
Данте
ЦЗ
4
Роел Брауверс
ЦЗ
20
Жан-Себастьян Жорес
ЦЗ
28
Тобиас Левелс
ПЗ
18
Хуан Аранго
ЛП
8
Марсел Меувис
ЦП
14
Торбен Маркс
ЦП
10
Карим Матмур
ЦФ
25
Рауль Бобадилья
ЦФ
9
Роберто Колаутти
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Фронтцек
Майнц
33
Хайнц Мюллер
ВР
24
Золт Лёв
ЛЗ
35
Петер ван дер Хейден
ЦЗ
2
Бо Свенссон
ЦЗ
26
Нико Бунгерт
ЦЗ
2
Тим Хогланд
ПЗ
16
Флориан Хеллер
ПЗ
20
Андре Шюррле
ЦП
14
Мирослав Кархан
ЦП
23
Андреас Иваншиц
ЦП
30
Аристид Бансе
ЦФ
Главный тренер
Йорн Андерсен
Боруссия М
1
Фредерик Лохе
ВР
19
Томас Кляйне
ЦЗ
7
Пол Сталтери
ПЗ
18
Марко Ройс
АП
27
Оливер Нойвилль
ЦФ
9
Роб Фрэнд
ЦФ
Майнц
28
Кристиан Веткло
ВР
13
Милорад Пекович
ОП
27
Даниэль Гункель
ЦП
19
Элкин Сото
ЦП
8
Ямир Хика
ЦП
32
Драган Богавац
ЦФ
11
Срджан Баляк
ЦФ
4-3-3
33
Хаймерот
4
Данте
4
Брауверс
20
Жорес
28
Левелс
18
Аранго
14
Маркс
8
Меувис
9
Колаутти
25
Бобадилья
10
Матмур
3-2-3-1
33
Мюллер
35
ван дер Хейден
2
Свенссон
26
Бунгерт
16
Хеллер
24
Лёв
20
Шюррле
14
Кархан
23
Иваншиц
30
Бансе
25
Бобадилья
27
Нойвилль
27
Нойвилль
25
Бобадилья
10
Матмур
18
Ройс
18
Ройс
10
Матмур
2
Свенссон
27
Гункель
27
Гункель
2
Свенссон
33
Мюллер
28
Веткло
28
Веткло
33
Мюллер
23
Иваншиц
8
Хика
8
Хика
23
Иваншиц
Остались в запасе
Боруссия М
Майнц
19
Томас Кляйне
ЦЗ
1
Фредерик Лохе
ВР
7
Пол Сталтери
ПЗ
9
Роб Фрэнд
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Фронтцек
32
Драган Богавац
ЦФ
11
Срджан Баляк
ЦФ
13
Милорад Пекович
ОП
19
Элкин Сото
ЦП
Главный тренер
Йорн Андерсен
Остались в запасе
19
Томас Кляйне
ЦЗ
1
Фредерик Лохе
ВР
7
Пол Сталтери
ПЗ
9
Роб Фрэнд
ЦФ
Остались в запасе
32
Драган Богавац
ЦФ
11
Срджан Баляк
ЦФ
13
Милорад Пекович
ОП
19
Элкин Сото
ЦП
Главный тренер
Михаэль Фронтцек
Главный тренер
Йорн Андерсен
Статистика матча Боруссия М - Майнц
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия М
1 : 2
18.10.2026
Хоффенхайм
Майнц
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Информация о матче
Главный судья:
Петер Зиппель
(Мюнхен)
Стадион:
Боруссия-Парк
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