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Расписание матчей 05-07-2009

Все матчи Онлайн Завершенные Важные Избранные
08 пн 09 Вчера 10 Сегодня 11 Завтра 12 пт
июнь 2009
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5
июль 2009
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2
август 2009
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6
Предыдущий день Следующий день
Чемпионат России. Второй Дивизион. Зона Восток 2009, 13 тур Таблица
5 июля, 00:00
Енисей
0 : 2
Матч завершен
5 июля, 00:00
2 : 1
Новокузнецк
Матч завершен
5 июля, 00:00
Иртыш
2 : 1
Сахалин
Матч завершен
5 июля, 00:00
Динамо Брл
1 : 0
Матч завершен
Чемпионат России. Второй Дивизион. Зона Юг 2009, 17 тур Таблица
5 июля, 00:00
3 : 1
Анжи-2
Матч завершен
5 июля, 00:00
2 : 1
Ангушт
Матч завершен
5 июля, 00:00
Армавир
2 : 1
Матч завершен
5 июля, 00:00
1 : 1
Ротор
Матч завершен
5 июля, 00:00
Ротор
1 : 1
Матч завершен
5 июля, 18:00
Машук-КМВ
3 : 3
Матч завершен
5 июля, 18:30
СКА
2 : 2
Матч завершен
5 июля, 18:30
4 : 3
Матч завершен
Чемпионат России. Второй Дивизион. Зона Центр 2009, 15 тур Таблица
5 июля, 16:00
Локомотив
2 : 0
Матч завершен
5 июля, 18:00
Звезда
2 : 0
Леон Сатурн
Матч завершен
5 июля, 18:00
3 : 0
Знамя Труда
Матч завершен
5 июля, 18:00
Рязань
1 : 0
Матч завершен
5 июля, 18:30
1 : 0
Орел
Матч завершен
5 июля, 18:30
Авангард
2 : 0
Матч завершен
5 июля, 18:30
Факел
5 : 0
Матч завершен
Чемпионат России. Молодежное первенство 2009, 11 тур Таблица
5 июля, 12:00
Химки (мол)
0 : 2
Рубин (мол)
Матч завершен
Чемпионат Белоруссии 2009, 12 тур Таблица
5 июля, 00:00
Динамо
1 : 2
Гомель
Матч завершен
5 июля, 00:00
Неман
2 : 1
Партизан Минск
Матч завершен
Россия
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