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июнь 2009
июль 2009
Чемпионат России. Второй Дивизион. Зона Восток 2009, 13 тур
Енисей
0 : 2
Матч завершен
2 : 1
Новокузнецк
Матч завершен
Иртыш
2 : 1
Сахалин
Матч завершен
Динамо Брл
1 : 0
Матч завершен
Чемпионат России. Второй Дивизион. Зона Юг 2009, 17 тур
3 : 1
Анжи-2
Матч завершен
2 : 1
Ангушт
Матч завершен
Армавир
2 : 1
Матч завершен
1 : 1
Ротор
Матч завершен
Ротор
1 : 1
Матч завершен
Машук-КМВ
3 : 3
Матч завершен
СКА
2 : 2
Матч завершен
4 : 3
Матч завершен
Чемпионат России. Второй Дивизион. Зона Центр 2009, 15 тур
Локомотив
2 : 0
Матч завершен
Звезда
2 : 0
Леон Сатурн
Матч завершен
3 : 0
Знамя Труда
Матч завершен
Рязань
1 : 0
Матч завершен
1 : 0
Орел
Матч завершен
Авангард
2 : 0
Матч завершен
Факел
5 : 0
Матч завершен
Чемпионат России. Молодежное первенство 2009, 11 тур
Химки (мол)
0 : 2
Рубин (мол)
Матч завершен
Чемпионат Белоруссии 2009, 12 тур
Динамо
1 : 2
Гомель
Матч завершен
Неман
2 : 1
Партизан Минск
Матч завершен