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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Химки (мол) - Рубин (мол)
Химки (мол) - Рубин (мол): обзор матча 05 июля 2009
Химки (мол)
05.07.2009, воскресенье, 12:00
Чемпионат России. Молодежное первенство, 11 тур
0 : 2
Завершен
Рубин (мол)
70'
В. Галиулин
84'
И. Кухарчук
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Химки (мол) - Рубин (мол)
+2
Замена
А. Гаппаров
️️️️
В. Галиулин
Желтая карточка
К. Морозов
+1
ГОЛ! 0:2!
И. Кухарчук
Замена
С. Нечушкин
️️️️
А. Сергеев
ГОЛ! 0:1!
В. Галиулин
Замена
И. Шамарин
️️️️
Б. Киракосян
Замена
А. Бутрин
️️️️
Б. Ротенберг
Замена
В. Оразсахедов
️️️️
И. Портнягин
Желтая карточка
А. Гальперин
Желтая карточка
Р. Нагаев
Замена
Д. Мирзаев
️️️️
А. Котляров
Замена
И. Кухарчук
️️️️
И. Бикчантаев
Желтая карточка
Н. Настич
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Химки (мол)
27
Михаил Комаров
ВР
99
Константин Морозов
ЛЗ
23
Барсег Киракосян
ЛЗ
2
Ненад Настич
ЦЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
31
Аркадий Гальперин
ЦП
7
Михаил Тимофеев
ЦП
2
Александр Сергеев
ЦФ
37
Алексей Алексеев
ЦФ
24
Антон Мамонов
ЦФ
Рубин (мол)
77
Нукри Ревишвили
ВР
80
Дмитрий Тарабриков
ВР
22
Руслан Нагаев
ЦЗ
66
Максим Жестоков
ЦЗ
80
Игорь Климов
ЦЗ
21
Вагиз Галиулин
ЛП
52
Алексей Котляров
ЦП
91
Ильсур Самигуллин
ЦП
10
Алишер Джалилов
АП
11
Ильдар Бикчантаев
ЦФ
97
Игорь Портнягин
ЦФ
Главный тренер
Юрий Уткульбаев
Химки (мол)
0
Дмитрий Чудайкин
ВР
0
Игорь Крыжановский
ЦЗ
0
Алексей Бутрин
ЦЗ
5
Анатолий Беляков
ЦЗ
25
Иван Шамарин
ЦП
0
Сергей Нечушкин
ЦФ
90
Александр Старых
ЦФ
Рубин (мол)
0
Евгений Черемисин
ВР
4
Алмаз Аскаров
ЦЗ
44
Илья Кухарчук
ПВ
22
Даврон Мирзаев
ЦФ
15
Аюбхон Гаппаров
ЦФ
19
Вахыт Оразсахедов
ЦФ
3-2-2-3
27
Комаров
28
Ротенберг
99
Морозов
2
Настич
23
Киракосян
43
Логашов
31
Гальперин
7
Тимофеев
24
Мамонов
37
Алексеев
2
Сергеев
3-3-1-2
77
Ревишвили
22
Нагаев
66
Жестоков
80
Климов
52
Котляров
91
Самигуллин
21
Галиулин
10
Джалилов
97
Портнягин
11
Бикчантаев
23
Киракосян
25
Шамарин
25
Шамарин
23
Киракосян
28
Ротенберг
0
Бутрин
0
Бутрин
28
Ротенберг
2
Сергеев
0
Нечушкин
0
Нечушкин
2
Сергеев
52
Котляров
22
Мирзаев
22
Мирзаев
52
Котляров
21
Галиулин
15
Гаппаров
15
Гаппаров
21
Галиулин
11
Бикчантаев
44
Кухарчук
44
Кухарчук
11
Бикчантаев
97
Портнягин
19
Оразсахедов
19
Оразсахедов
97
Портнягин
Остались в запасе
Химки (мол)
Рубин (мол)
0
Игорь Крыжановский
ЦЗ
5
Анатолий Беляков
ЦЗ
90
Александр Старых
ЦФ
0
Дмитрий Чудайкин
ВР
4
Алмаз Аскаров
ЦЗ
0
Евгений Черемисин
ВР
Главный тренер
Юрий Уткульбаев
Остались в запасе
0
Игорь Крыжановский
ЦЗ
5
Анатолий Беляков
ЦЗ
90
Александр Старых
ЦФ
0
Дмитрий Чудайкин
ВР
Остались в запасе
4
Алмаз Аскаров
ЦЗ
0
Евгений Черемисин
ВР
Главный тренер
Юрий Уткульбаев
Статистика матча Химки (мол) - Рубин (мол)
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Химки (мол)
Россия. МФЛ, 10 тур
Кр. Советов (мол)
3 : 1
19.05.2023
Химки (мол)
Россия. МФЛ, 9 тур
Химки (мол)
4 : 0
12.05.2023
Мастер-Сатурн
Россия. МФЛ, 8 тур
Нижний Новгород (мол)
0 : 0
05.05.2023
Химки (мол)
Россия. МФЛ, 7 тур
Химки (мол)
1 : 0
28.04.2023
Оренбург (мол)
Россия. МФЛ, 6 тур
Торпедо (мол.)
2 : 1
21.04.2023
Химки (мол)
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Динамо (мол)
- : -
20.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 1
06.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Рубин (мол)
2 : 3
30.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 27 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
23.10.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Рубин (мол)
4 : 2
16.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Динамо Мх (мол)
1 : 0
09.10.2026
Рубин (мол)
Информация о матче
Стадион:
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Рубин (мол)
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