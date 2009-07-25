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июнь 2009
июль 2009
Товарищеские матчи 2009
Милан
1 : 2
Челси
Матч завершен
Россия. Премьер-лига 2009, 15 тур
Крылья Советов
0 : 2
Леон Сатурн
Матч завершен
Локомотив
1 : 1
Динамо
Матч завершен
Зенит
0 : 0
Рубин
Матч завершен
Ростов
0 : 0
Томь
Матч завершен
Чемпионат России. Молодежное первенство 2009, 15 тур
ЦСКА (мол)
1 : 5
Спартак М (мол)
Матч завершен
Спартак Нч (мол)
1 : 4
Матч завершен
Кубань (мол)
1 : 3
Ахмат (мол)
Матч завершен
Чемпионат Украины (2009/2010), 2 тур
Динамо
6 : 0
Таврия
Матч завершен
Мариуполь
0 : 2
Шахтер
Матч завершен
Днепр
2 : 0
Металлист
Матч завершен
Чемпионат Австрии (2009/2010), 2 тур
Рид
1 : 0
Зальцбург
Матч завершен
Чемпионат Дании (2009/2010), 2 тур
Копенгаген
7 : 1
Кеге
Матч завершен
Оденсе
3 : 1
Сендерийск
Матч завершен
Чемпионат Швейцарии (2009/2010), 3 тур
Цюрих
4 : 1
Беллинцона
Матч завершен
Санкт-Галлен
1 : 1
Ксамакс
Матч завершен
Чемпионат Чехии (2009/2010), 1 тур
Баник
2 : 1
Пршибрам
Матч завершен
Славия
1 : 1
Млада Болеслав
Матч завершен
Словацко
2 : 3
Виктория
Матч завершен
Слован
1 : 1
Матч завершен