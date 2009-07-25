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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Мариуполь - Шахтер
Мариуполь - Шахтер: обзор матча 25 июля 2009
Мариуполь
25.07.2009, суббота, 21:00
Чемпионат Украины, 2 тур
0 : 2
Завершен
Шахтер
7'
Л. Адриано
30'
Л. Адриано
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мариуполь - Шахтер
Замена
А. Гай
️️️️
М. Левандовски
Замена
А. Западня
️️️️
Н. Кашевский
Замена
В. Кобин
️️️️
Илсиньо
Замена
Д. Агахова
️️️️
Л. Адриано
Желтая карточка
Д. Срна
Желтая карточка
А. Савин
Замена
И. Тищенко
️️️️
И. Кривошеенко
Замена
П. Кирильчик
️️️️
И. Чучман
ГОЛ! 0:2!
Л. Адриано
Пас отдал
М. Левандовски
14'
Желтая карточка
Л. Адриано
Желтая карточка
К. Ярошенко
10'
ГОЛ! 0:1!
Л. Адриано
Пас отдал
М. Левандовски
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мариуполь
1
Всеволод Романенко
ВР
24
Игорь Чучман
ЦЗ
6
Николай Кашевский
ЦЗ
3
Станислав Микицей
ЦЗ
3
Мантас Самусевас
ЦЗ
14
Артем Савин
ПЗ
58
Дмитрий Воробей
ЦП
27
Андриан Пуканыч
ЦП
99
Константин Ярошенко
ЦП
0
Игорь Мельник
ЦФ
11
Иван Кривошеенко
ЦФ
Главный тренер
Илья Близнюк
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
13
Вячеслав Шевчук
ЛЗ
19
Дмитрий Чигринский
ЦЗ
33
Александр Чижов
ЦЗ
33
Дарио Срна
(К)
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
44
Игор Дуляй
ЦП
18
Мариуш Левандовски
ЦП
10
Жадсон
АП
77
Илсиньо
ПВ
4
Луис Адриано
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Мариуполь
12
Олег Остапенко
ВР
14
Артур Западня
ЛЗ
6
Павел Кирильчик
ЦЗ
19
Игорь Тищенко
ЦП
13
Артем Черный
ЦФ
0
Северино Лима
ЦФ
19
Александр Касьян
ЦФ
Шахтер
12
Рустам Худжамов
ВР
32
Николай Ищенко
ЦЗ
14
Василий Кобин
ПЗ
3
Томаш Хюбшман
ЦП
19
Алексей Гай
ЦП
20
Александр Гладкий
ЦФ
77
Джулиус Агахова
ЦФ
3-2-3-2
1
Романенко
6
Кашевский
3
Микицей
3
Самусевас
24
Чучман
14
Савин
58
Воробей
27
Пуканыч
99
Ярошенко
11
Кривошеенко
0
Мельник
4-2-3-1
30
Пятов
33
Срна
19
Чигринский
33
Чижов
13
Шевчук
44
Дуляй
18
Левандовски
77
Илсиньо
10
Жадсон
10
Виллиан
4
Адриано
6
Кашевский
14
Западня
14
Западня
6
Кашевский
24
Чучман
6
Кирильчик
6
Кирильчик
24
Чучман
11
Кривошеенко
19
Тищенко
19
Тищенко
11
Кривошеенко
77
Илсиньо
14
Кобин
14
Кобин
77
Илсиньо
18
Левандовски
19
Гай
19
Гай
18
Левандовски
4
Адриано
77
Агахова
77
Агахова
4
Адриано
Остались в запасе
Мариуполь
Шахтер
13
Артем Черный
ЦФ
0
Северино Лима
ЦФ
12
Олег Остапенко
ВР
19
Александр Касьян
ЦФ
Главный тренер
Илья Близнюк
12
Рустам Худжамов
ВР
32
Николай Ищенко
ЦЗ
3
Томаш Хюбшман
ЦП
20
Александр Гладкий
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Остались в запасе
13
Артем Черный
ЦФ
0
Северино Лима
ЦФ
12
Олег Остапенко
ВР
19
Александр Касьян
ЦФ
Остались в запасе
12
Рустам Худжамов
ВР
32
Николай Ищенко
ЦЗ
3
Томаш Хюбшман
ЦП
20
Александр Гладкий
ЦФ
Главный тренер
Илья Близнюк
Главный тренер
Мирча Луческу
Статистика матча Мариуполь - Шахтер
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Мариуполь
0 : 3
10.12.2021
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Десна
3 : 3
05.12.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Мариуполь
0 : 1
26.11.2021
Львов
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Ворскла
5 : 1
21.11.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Минай
0 : 2
06.11.2021
Мариуполь
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
- : -
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
1 : 0
21.10.2026
Шахтер
Информация о матче
Помощники судьи:
Сергей Цымбал
Владимир Александренко
Стадион:
Ильичевец
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